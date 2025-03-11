Тест по ПДД: как заехать на реверсивную полосу, чтобы не нарушить правила

Публикуем задачу по теме регулирования дорожного движения. Какая траектория поворота направо разрешается в изображенной на рисунке ситуации водителю синего автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Лишь траектория А. Лишь траектория В. Траектории А и Б. Лишь траектория В. Траектории В и Б. Траектории А и В.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен повернуть направо. Для этого ему предложены три варианта.

Отметим, что водитель возвращает на дорогу, на которой по одной или нескольким полосам направление движения может меняться на противоположное.

То есть, он возвращает на дорогу с реверсивным движением. Об этом говорит знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением", а также знак 5.15 "Выезд на дорогу с реверсивным движением" и соответствующая дорожная разметка.

Рисунок: "За! Правилами"

Рисунок: "За! Правилами"

На дороге установлен реверсивный светофор, который позволяет водителю использовать для движения реверсивную полосу.

Рисунок: "За! Правилами"

Таким образом, за траекторией В двигаться запрещено, поскольку тогда водитель окажется на встречной полосе.

Но может ли водитель вернуть как по траектории А, так и по траектории Б?

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"В случае поворота справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

То есть поворачивать следует по траектории А.

Более того, согласно пункту 11.12 ПДД:

"Водитель, совершающий поворот на дорогу, имеющую полосу для реверсивного движения, может перестраиваться на нее только после проезда реверсивного светофора с сигналом, разрешающим движение".

Это объясняется тем, что, поворачивая, водитель не видит и не знает, разрешено ли в этот момент движение по реверсивной полосе. Поэтому сначала нужно вернуть в крайнюю правую полосу, а потом перестраиваться на реверсивную полосу.

Правильный ответ

Таким образом, правильный ответ №1.

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