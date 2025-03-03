Тест по ПДД: кого может подобрать таксист, не нарушая правил

Маршрутные транспортные средства — автобусы, микроавтобусы, троллейбусы, трамваи и такси — двигаются по определенным маршрутам и имеют определенные остановки для посадки и высадки пассажиров. Правила дорожного движения четко регламентируют эти остановки, однако водители часто игнорируют их, что приводит к аварийным ситуациям.

Telegram-канал "За! Правилами" предлагает проверить ваши знания с помощью интересного теста.

Внимательно рассмотрите изображение и определите, может ли водитель такси подобрать кого-либо из пассажиров.

Кого может подобрать таксист, не нарушая правила/Инфографика: "За! Правилами"

Варианты ответа

Кого может подобрать таксист, не нарушая правил?

Мужчину справа. Женщину слева. Может подобрать обоих. Не может посадить никого из них.

Объяснение

Знак 3.34 "Остановка запрещена" запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).

То есть таксисту для посадки или высадки пассажиров можно остановиться под знаком "Остановка запрещена".

На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе.

А вот остановка с левой стороны дороги, имеющей трамвайный путь посередине, запрещается.

Кстати, напомним, что в соответствии со статьей 2.15 ПДД водитель такси имеет право:

а) двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11;

б) производить посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, с учетом положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящих Правил.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Таксист может подобрать мужчину справа.

Предлагаем вашему вниманию тест по ПДД: разрешено ли повернуть направо.

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