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Тест по ПДД: кого может подобрать таксист, не нарушая правил

Тест по ПДД: кого может подобрать таксист, не нарушая правил

Тест по ПДД/Инфографика: "За! Правилами"

Предлагаем вашему вниманию задачу на знание правил дорожного движения.

Маршрутные транспортные средства — автобусы, микроавтобусы, троллейбусы, трамваи и такси — двигаются по определенным маршрутам и имеют определенные остановки для посадки и высадки пассажиров. Правила дорожного движения четко регламентируют эти остановки, однако водители часто игнорируют их, что приводит к аварийным ситуациям.

Telegram-канал "За! Правилами" предлагает проверить ваши знания с помощью интересного теста.

Внимательно рассмотрите изображение и определите, может ли водитель такси подобрать кого-либо из пассажиров.

Кого может подобрать таксист, не нарушая правила/Инфографика:
Кого может подобрать таксист, не нарушая правила/Инфографика: "За! Правилами"

Варианты ответа

Кого может подобрать таксист, не нарушая правил?

  1. Мужчину справа.
  2. Женщину слева.
  3. Может подобрать обоих.
  4. Не может посадить никого из них.

Объяснение

Знак 3.34 "Остановка запрещена" запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).

То есть таксисту для посадки или высадки пассажиров можно остановиться под знаком "Остановка запрещена".

На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе.

А вот остановка с левой стороны дороги, имеющей трамвайный путь посередине, запрещается.

Кстати, напомним, что в соответствии со статьей 2.15 ПДД водитель такси имеет право:

а) двигаться на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11;

б) производить посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, с учетом положений пунктов 15.1 и 15.2 настоящих Правил.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Таксист может подобрать мужчину справа.

Предлагаем вашему вниманию тест по ПДД: разрешено ли повернуть направо.

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