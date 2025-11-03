Тест по ПДД запутал тысячи водителей: правильный ответ удивит

Трамвай и авто / © Pixabay

Даже опытные водители иногда путаются в ситуациях с трамваями — кто кого должен пропустить, когда пути проходят рядом с дорогой. Именно из-за таких моментов часто возникают конфликты или даже аварии.

Об этом говорится на YouTube-канале "По правилам«.

Недавно был разобран пример, который вызвал много споров среди пользователей. На видео показано, как легковой автомобиль движется прямо, а трамвай в это время пересекает его полосу с правой стороны. Знак приоритета отсутствует, только есть предупреждение о пересечении трамвайных путей.

Большинство водителей инстинктивно считают, что в такой ситуации именно авто имеет преимущество — мол, оно справа, а трамвай должен подождать. Но это — типичная ошибка.

Как объясняют специалисты, так называемое «преимущество справа» действует только на перекрестках. А если колея проходит просто вдоль дороги или пересекает ее, тогда вступает в силу другое правило.

Согласно пункту 17.3 Правил дорожного движения Украины, трамвай всегда имеет преимущество, когда движется вне перекрестка и пересекает полосу автомобиля. Исключение лишь одно — если он выезжает из депо.

Итак, в приведенной задаче водитель желтого авто обязан уступить дорогу трамваю.

Автоэксперты отмечают: такие ситуации кажутся простыми, но именно они чаще всего приводят к авариям. Поэтому подобные разборы помогают водителям не только проверить свои знания, но и понять логику правил.

