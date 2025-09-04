Типичные ошибки новичков: автоинструктор объяснил, какие привычки начинающих вредят машине

Авто / © Pixabay

В Украине ежегодно растет количество автомобилистов, и вместе с тем — риски, связанные с ошибками начинающих водителей. Автоинструктор объяснил, какие действия новичков чаще всего вредят авто и могут стать опасными на дороге.

Об этом сообщило издание Uamotors.

Одной из главных проблем он назвал пренебрежение техническим обслуживанием. Любой автомобиль нуждается в регулярной проверке состояния основных узлов и агрегатов. Если этого не делать, неприятная поломка может произойти в дороге — например, на трассе, где помощь часто недоступна.

Часто новички безоговорочно полагаются на инструкции производителя и не учитывают технические особенности. Хотя в мануалах может указываться, что прогревать двигатель не обязательно, на практике это помогает обеспечить стабильную циркуляцию технических жидкостей. Трансмиссия же прогревается только во время движения, поэтому первые 5-10 минут после старта не стоит давать на нее серьезной нагрузки.

Другая типичная ошибка — отсутствие надлежащей практики маневрирования. Инструкторы советуют в первые недели после получения водительских прав уделить внимание тренировке ощущения габаритов машины. Именно это помогает избегать мелких ДТП и повреждений.

Серьезной угрозой является и чрезмерная уверенность в собственных силах. Новички иногда игнорируют правила и рискуют, что существенно повышает вероятность аварий. Уменьшить такие риски помогает только опыт, который нарабатывается годами.

Отдельно инструктор обратил внимание на выбор первой машины. Многие новички сразу покупают сложные или дорогие автомобили, требующие дорогостоящего обслуживания. Зато более безопасным и практичным вариантом для первых полгода-год он называет простые «бюджетные» модели стоимостью до полумиллиона гривен. Такие авто легче обслуживать, и не жалко, если во время обучения они получат незначительные повреждения.

