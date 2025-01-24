Точка в треугольнике: что означает новый дорожный знак и где его используют

В Украине недавно начали устанавливать новый дорожный знак, который получил народное название "точка в треугольнике". Официально он обозначает "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий" и имеет код 1.41 в ПДД.

Об этом рассказали в PMG.ua.

"Знак предупреждает водителей, что они въезжают на участок дороги, где есть больше аварий. Таким образом, знак заставляет руководителей транспортных средств быть еще более внимательными", — говорится в сообщении.

Знак устанавливается на разном расстоянии от опасного участка: в населенных пунктах - в 50-100 метрах, за пределами городов - в 150-300 метрах.

Дорожный знак, изображающий точку в треугольнике, часто считают новым, ведь его начали активно устанавливать на дорогах Украины лишь недавно.

Однако этот знак был утвержден еще более 10 лет назад. Сначала он не попал в ДСТУ, а в 2014 году, после внесения изменений, должен был бы попасть в экзамены для получения водительского удостоверения, но это не произошло. Только с ноября 2021 года знак «точка в треугольнике» начал появляться на дорогах страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что означает "восклицательный знак в треугольнике".

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