Тонирование лобового стекла: почему это опасно и какие могут быть последствия — эксперт

Тонирование авто в Украине / © Associated Press

Тонировка лобового стекла в авто уменьшает освещение фар на 35–55% и создает серьезную опасность на дорогах, особенно во время блекаутов.

Автомобильный эксперт Александр Федченко предупредил об этом в эфире «Киев 24».

Эксперт посоветовал водителям снять тонировку для собственной безопасности.

По его словам, в Украине до сих пор распространена практика полной тонировки автомобилей, включая лобовые стекла, что создает реальную угрозу на дорогах.

Он отметил, что чрезмерное затемнение стекла может значительно снизить видимость в темное время суток — на 35-55%, что существенно влияет на безопасность движения.

«Если дорога хорошо освещена, проблем может и не быть. Но когда улицы темные или во время отключения света, водитель фактически ничего не видит. Даже пешехода в светоотражающих элементах можно не заметить», — объяснил эксперт.

Федченко призвал водителей задуматься над снятием тонировки, ведь оно не только опасно, но и противоречит европейским правилам дорожного движения.

«У нас любят делать авто „в коробку“ — когда все черное, даже лобовое стекло. В Европе это строго-настрого запрещено, а у нас воспринимается как норма. Но во время блэкаутов это становится реальной проблемой. Видимость падает настолько, что водитель может не увидеть даже человека прямо перед автомобилем», — подчеркнул он.

Также эксперт напомнил, что с тонированными лобовыми стеклами не выпускают за границу — это нарушение правил, которое не допускается ни в одной стране ЕС.

