Тонировка стекол в авто: что нужно знать для поездок за границу

автомобиль / © Pixabay

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Тонировка стеколв автомобилях — это популярная опция, которая защищает от солнца и повышает комфорт водителя. Однако при пересечении границы с Украиной и странами ЕС существуют строгие требования к светопропусканию стекол, которые нужно обязательно соблюдать. Иначе автомобиль могут не пропустить или наложить штраф.

Об этом пишет 24 канал

Основные требования украинского законодательства

Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света.

Передние боковые окна — не менее 70%.

Если эти нормы нарушены, водителю могут отказать в выезде из страны или потребовать снять тонировочную пленку на месте.

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Европейские стандарты и особенности

В ЕС требования базируются на Правиле №43 ЕЭК ООН, которое определяет минимальное светопропускание для лобового стекла (75%) и передних боковых окон (70%). Однако в разных странах существуют свои особенности. Например, в Польше тонировка передних окон более чем на 10% является причиной для отказа во въезде.

Что запрещено и на какие окна не распространяются ограничения

Задние окна и заднее стекло: Законодательные ограничения по светопропусканию отсутствуют.

Запрещена зеркальная тонировка из-за риска ослепления других водителей.

Тонировка пленками с низким светопропусканием (5%, 10%, 20%) может быть нарушением ПДД и ДСТУ.

Как избежать проблем на границе

Чтобы беспрепятственно пересекать границу, стоит позаботиться, чтобы светопропускание лобового и передних боковых окон соответствовало нормам (75% и 70% соответственно). Если ваше авто затонировано хуже, необходимо заранее снять пленку.

Для тонировки лучше выбрать атермальную пленку: она прозрачная, не влияет на цвет, соответствует стандартам и не вызывает вопросов у пограничников.

Важно знать

Перед путешествием в другие страны ЕС обязательно проверьте требования к тонировке в этих государствах. Штрафы за нарушение могут быть высокими — от 50 евро в Германии до 1000 фунтов в Великобритании за повторное нарушение.

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Соблюдение правил тонировки стекол — это не только вопрос закона, но и ваша безопасность и комфорт на дороге. Будьте внимательны и заранее готовьте автомобиль для беспроблемных поездок за границу.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским водителям напомнили, что они могут получить штраф за неправильное стекло, и кого это касается.