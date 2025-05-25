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Тонировка стекол в авто: что нужно знать для поездок за границу
Нарушение норм тонировки может привести к отказу в пересечении границы или штрафам в странах ЕС.
Тонировка стеколв автомобилях — это популярная опция, которая защищает от солнца и повышает комфорт водителя. Однако при пересечении границы с Украиной и странами ЕС существуют строгие требования к светопропусканию стекол, которые нужно обязательно соблюдать. Иначе автомобиль могут не пропустить или наложить штраф.
Об этом пишет 24 канал
Основные требования украинского законодательства
Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света.
Передние боковые окна — не менее 70%.
Если эти нормы нарушены, водителю могут отказать в выезде из страны или потребовать снять тонировочную пленку на месте.
Европейские стандарты и особенности
В ЕС требования базируются на Правиле №43 ЕЭК ООН, которое определяет минимальное светопропускание для лобового стекла (75%) и передних боковых окон (70%). Однако в разных странах существуют свои особенности. Например, в Польше тонировка передних окон более чем на 10% является причиной для отказа во въезде.
Что запрещено и на какие окна не распространяются ограничения
Задние окна и заднее стекло: Законодательные ограничения по светопропусканию отсутствуют.
Запрещена зеркальная тонировка из-за риска ослепления других водителей.
Тонировка пленками с низким светопропусканием (5%, 10%, 20%) может быть нарушением ПДД и ДСТУ.
Как избежать проблем на границе
Чтобы беспрепятственно пересекать границу, стоит позаботиться, чтобы светопропускание лобового и передних боковых окон соответствовало нормам (75% и 70% соответственно). Если ваше авто затонировано хуже, необходимо заранее снять пленку.
Для тонировки лучше выбрать атермальную пленку: она прозрачная, не влияет на цвет, соответствует стандартам и не вызывает вопросов у пограничников.
Важно знать
Перед путешествием в другие страны ЕС обязательно проверьте требования к тонировке в этих государствах. Штрафы за нарушение могут быть высокими — от 50 евро в Германии до 1000 фунтов в Великобритании за повторное нарушение.
Соблюдение правил тонировки стекол — это не только вопрос закона, но и ваша безопасность и комфорт на дороге. Будьте внимательны и заранее готовьте автомобиль для беспроблемных поездок за границу.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинским водителям напомнили, что они могут получить штраф за неправильное стекло, и кого это касается.