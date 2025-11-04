- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Топ-10 популярных авто октября 2025 года: какие модели выбирали украинцы
Все из них — кроссоверы, а лидером стал электрокар Volkswagen ID.Unyx.
В октябре 2025 года продажи только десяти самых популярных моделей авто составили 38% украинского рынка новых легковушек.
Об этом сообщил «Укравтопром».
Лидером месяца стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx, который разошелся тиражом 441 автомобиль. Вторую позицию занял Renault Duster с результатом 432 проданные единицы, а замыкает тройку BYD Song Plus — 391 авто.
В десятку лидеров также вошли:
Toyota RAV4 — 384 ед.
BYD Leopard 3 — 261 ед.
Toyota Land Cruiser Prado — 247 ед.
Hyundai Tucson — 244 ед.
Skoda Kodiaq — 217 ед.
Volkswagen Touareg — 189 ед.
Zeekr 7X — 169 ед.
Напомним, эксперты назвали модели авто, которые заслужили репутацию настоящих «вечных воинов» — они выдерживают годы эксплуатации без серьезных неисправностей и продолжают уверенно ездить даже после 400-500 тыс. км пробега.