ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Топ-10 популярных авто октября 2025 года: какие модели выбирали украинцы

Все из них — кроссоверы, а лидером стал электрокар Volkswagen ID.Unyx.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Toyota RAV4

Toyota RAV4 / © Associated Press

В октябре 2025 года продажи только десяти самых популярных моделей авто составили 38% украинского рынка новых легковушек.

Об этом сообщил «Укравтопром».

Лидером месяца стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx, который разошелся тиражом 441 автомобиль. Вторую позицию занял Renault Duster с результатом 432 проданные единицы, а замыкает тройку BYD Song Plus — 391 авто.

В десятку лидеров также вошли:

  1. Toyota RAV4 — 384 ед.

  2. BYD Leopard 3 — 261 ед.

  3. Toyota Land Cruiser Prado — 247 ед.

  4. Hyundai Tucson — 244 ед.

  5. Skoda Kodiaq — 217 ед.

  6. Volkswagen Touareg — 189 ед.

  7. Zeekr 7X — 169 ед.

Напомним, эксперты назвали модели авто, которые заслужили репутацию настоящих «вечных воинов» — они выдерживают годы эксплуатации без серьезных неисправностей и продолжают уверенно ездить даже после 400-500 тыс. км пробега.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie