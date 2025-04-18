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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Топ-10 экономных японских авто 2025 года

Эксперты назвали 10 самых экономичных авто в 2025 году. Лидером стал — Toyota Yaris.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Самые экономные авто 2025

Toyota Corolla

Одним из ключевых критериев выбора автомобиля является топливная экономичность. Эксперты проанализировали японские модели легковых автомобилей и составили рейтинг наиболее эффективных расходов топлива и уровня выбросов CO₂.

Об этом сообщило японское издание Carnext.

Лидером рейтинга стал Toyota Yaris с показателем 36 км на литр топлива.

На втором месте — Toyota Aqua (34,6 км/л), имеющая такой же объем двигателя (1,49 л), но несколько более высокие выбросы — 67 г CO₂/км.

На третьем городе — Toyota Prius (32,6 км/л), хотя его двигатель больше (1,8 л), он все равно опережает многих конкурентов с показателем 71 г CO₂/км.

Кто еще в топе?

  • Toyota Yaris Cross (30,8 км/л)

  • Honda Fit (30,2 км/л)

  • Toyota Corolla (30,2 км/л)

  • Toyota Corolla Sports (30,0 км/л)

  • Toyota Corolla Touring (29,5 км/л)

  • Toyota Sienta (28,8 км/л)

  • Nissan Note (28,4 км/л)

Напомним, эксперты рассказали, как не убить машину во время прикуривания.

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