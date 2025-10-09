- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
Топ-11 автомобилей, которые больше всего разочаровали своих владельцев
Не все популярные авто оправдали ожидания владельцев — эксперты назвали модели с самым низким уровнем удовлетворенности.
Эксперты обнародовали свежий рейтинг автомобилей, которыми их владельцы остались наименее довольны. В антирейтинг попали 11 моделей — от компактных седанов до гибридных внедорожников.
Об этом сообщило издание Consumer Reports.
Опрос автовладельцев показал, что причины разочарования разные — от технической ненадежности и некачественной сборки до завышенной цены обслуживания.
Самую низкую оценку получил гибридный Jeep Grand Cherokee PHEV: только 34% владельцев готовы посоветовать его другим. Пользователи жаловались на слишком высокий расход топлива для гибрида и значительно большую цену по сравнению с версией с двигателем внутреннего сгорания.
В десятку других авто, которыми владельцы больше всего недовольны, вошли:
Jeep Compass
Volkswagen Taos
Mazda CX-90 PHEV
Nissan Sentra
Toyota Corolla Cross
Mercedes-Benz C-Class
Infiniti QX60
Audi Q8 E-Tron
Nissan Altima
Audi Q4 E-Tron
Напомним, масштабный анализ, проведенный американской аналитической платформой iSeeCars, подтвердил безоговорочное лидерство японских производителей в вопросе автомобильной долговечности. Исследование, охватившее миллионы автомобилей, проданных в США, определило, какие марки чаще всего преодолевают рубеж в 400 000 км (примерно 250 000 миль) без серьезных неисправностей.