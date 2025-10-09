ТСН в социальных сетях

Топ-11 автомобилей, которые больше всего разочаровали своих владельцев

Не все популярные авто оправдали ожидания владельцев — эксперты назвали модели с самым низким уровнем удовлетворенности.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Фольксваген Таос

Фольксваген Таос / © Википедия

Эксперты обнародовали свежий рейтинг автомобилей, которыми их владельцы остались наименее довольны. В антирейтинг попали 11 моделей — от компактных седанов до гибридных внедорожников.

Об этом сообщило издание Consumer Reports.

Опрос автовладельцев показал, что причины разочарования разные — от технической ненадежности и некачественной сборки до завышенной цены обслуживания.

Самую низкую оценку получил гибридный Jeep Grand Cherokee PHEV: только 34% владельцев готовы посоветовать его другим. Пользователи жаловались на слишком высокий расход топлива для гибрида и значительно большую цену по сравнению с версией с двигателем внутреннего сгорания.

В десятку других авто, которыми владельцы больше всего недовольны, вошли:

  • Jeep Compass

  • Volkswagen Taos

  • Mazda CX-90 PHEV

  • Nissan Sentra

  • Toyota Corolla Cross

  • Mercedes-Benz C-Class

  • Infiniti QX60

  • Audi Q8 E-Tron

  • Nissan Altima

  • Audi Q4 E-Tron

Напомним, масштабный анализ, проведенный американской аналитической платформой iSeeCars, подтвердил безоговорочное лидерство японских производителей в вопросе автомобильной долговечности. Исследование, охватившее миллионы автомобилей, проданных в США, определило, какие марки чаще всего преодолевают рубеж в 400 000 км (примерно 250 000 миль) без серьезных неисправностей.

