Топ-12 подержанных авто, которые способны проехать более 650 тысяч км
Эксперты назвали автомобили, которые способны оставаться надежными десятилетиями.
Американские аналитики собрали рейтинг подержанных машин, которые могут проехать более 400 тысяч миль — это почти 650 тысяч километров — без капитального ремонта.
Об этом сообщило издание GOBankingRates.
Рынок подержанных авто традиционно привлекает покупателей: доступные цены, большой выбор и возможность найти машину, которая прослужит долгие годы. Но несмотря на это главный вопрос всегда остается одинаковым: какую модель выбрать, чтобы избежать дорогих поломок?
В рейтинге больше всего представлены японские модели, и особенно ощутимо доминирование Toyota. Среди долговечных признаны следующие автомобили:
Toyota Avalon — флагманский седан;
Toyota Tacoma — среднеразмерный пикап;
Toyota Sienna — минивэн для больших семей;
Toyota Sequoia — большой внедорожник.
Отдельную группу составляют модели Honda, которые также зарекомендовали себя как долговременные и надежные:
Honda Accord — седан среднего класса;
Honda Pilot — трехрядный SUV;
Honda Odyssey — семейный минивэн;
Honda Civic — компактный хэтчбек.
В перечень вошли и машины американского производства, в частности, пикап Ford F-150, который считается одним из самых популярных в США, а также большой внедорожник Ford Expedition.
Среди других моделей в списке — Subaru Outback, универсал, созданный для активного отдыха, а также Hyundai Elantra, бюджетный корейский седан, продемонстрировавший высокую выносливость.
По оценкам экспертов, пробег в 650 тысяч километров соответствует примерно 25-30 годам обычной эксплуатации автомобиля. Это говорит о том, что модели, включенные в рейтинг, могут оставаться на ходу в течение десятилетий, даже меняя нескольких владельцев.
При этом в списке отсутствуют европейские премиумбренды, которые часто ассоциируют с высоким качеством. Аналитики подчеркивают: реальная надежность машины измеряется не статусом марки, а подтвержденной статистикой долговечности.
Напомним, в Украине готовят новые строгие правила по использованию шин, которые могут привести к лишению водительских прав. Планируются жесткие требования к обязательной установке зимней или всесезонной резины в соответствующий период, а также штрафы до 8,5 тысяч гривен за нарушение.