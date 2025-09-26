Топ-12 подержанных авто, которые способны проехать более 650 тысяч км

Хонда Аккорд

Американские аналитики собрали рейтинг подержанных машин, которые могут проехать более 400 тысяч миль — это почти 650 тысяч километров — без капитального ремонта.

Об этом сообщило издание GOBankingRates.

Рынок подержанных авто традиционно привлекает покупателей: доступные цены, большой выбор и возможность найти машину, которая прослужит долгие годы. Но несмотря на это главный вопрос всегда остается одинаковым: какую модель выбрать, чтобы избежать дорогих поломок?

В рейтинге больше всего представлены японские модели, и особенно ощутимо доминирование Toyota. Среди долговечных признаны следующие автомобили:

Toyota Avalon — флагманский седан;

Toyota Tacoma — среднеразмерный пикап;

Toyota Sienna — минивэн для больших семей;

Toyota Sequoia — большой внедорожник.

Отдельную группу составляют модели Honda, которые также зарекомендовали себя как долговременные и надежные:

Honda Accord — седан среднего класса;

Honda Pilot — трехрядный SUV;

Honda Odyssey — семейный минивэн;

Honda Civic — компактный хэтчбек.

В перечень вошли и машины американского производства, в частности, пикап Ford F-150, который считается одним из самых популярных в США, а также большой внедорожник Ford Expedition.

Среди других моделей в списке — Subaru Outback, универсал, созданный для активного отдыха, а также Hyundai Elantra, бюджетный корейский седан, продемонстрировавший высокую выносливость.

По оценкам экспертов, пробег в 650 тысяч километров соответствует примерно 25-30 годам обычной эксплуатации автомобиля. Это говорит о том, что модели, включенные в рейтинг, могут оставаться на ходу в течение десятилетий, даже меняя нескольких владельцев.

При этом в списке отсутствуют европейские премиумбренды, которые часто ассоциируют с высоким качеством. Аналитики подчеркивают: реальная надежность машины измеряется не статусом марки, а подтвержденной статистикой долговечности.

