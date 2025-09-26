ТСН в социальных сетях

Топ-12 подержанных авто, которые способны проехать более 650 тысяч км

Эксперты назвали автомобили, которые способны оставаться надежными десятилетиями.

София Бригадир
Хонда Аккорд

Хонда Аккорд

Американские аналитики собрали рейтинг подержанных машин, которые могут проехать более 400 тысяч миль — это почти 650 тысяч километров — без капитального ремонта.

Об этом сообщило издание GOBankingRates.

Рынок подержанных авто традиционно привлекает покупателей: доступные цены, большой выбор и возможность найти машину, которая прослужит долгие годы. Но несмотря на это главный вопрос всегда остается одинаковым: какую модель выбрать, чтобы избежать дорогих поломок?

В рейтинге больше всего представлены японские модели, и особенно ощутимо доминирование Toyota. Среди долговечных признаны следующие автомобили:

  • Toyota Avalon — флагманский седан;

  • Toyota Tacoma — среднеразмерный пикап;

  • Toyota Sienna — минивэн для больших семей;

  • Toyota Sequoia — большой внедорожник.

Отдельную группу составляют модели Honda, которые также зарекомендовали себя как долговременные и надежные:

  • Honda Accord — седан среднего класса;

  • Honda Pilot — трехрядный SUV;

  • Honda Odyssey — семейный минивэн;

  • Honda Civic — компактный хэтчбек.

В перечень вошли и машины американского производства, в частности, пикап Ford F-150, который считается одним из самых популярных в США, а также большой внедорожник Ford Expedition.

Среди других моделей в списке — Subaru Outback, универсал, созданный для активного отдыха, а также Hyundai Elantra, бюджетный корейский седан, продемонстрировавший высокую выносливость.

По оценкам экспертов, пробег в 650 тысяч километров соответствует примерно 25-30 годам обычной эксплуатации автомобиля. Это говорит о том, что модели, включенные в рейтинг, могут оставаться на ходу в течение десятилетий, даже меняя нескольких владельцев.

При этом в списке отсутствуют европейские премиумбренды, которые часто ассоциируют с высоким качеством. Аналитики подчеркивают: реальная надежность машины измеряется не статусом марки, а подтвержденной статистикой долговечности.

Напомним, в Украине готовят новые строгие правила по использованию шин, которые могут привести к лишению водительских прав. Планируются жесткие требования к обязательной установке зимней или всесезонной резины в соответствующий период, а также штрафы до 8,5 тысяч гривен за нарушение.

