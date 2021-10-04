Топ-5 бюджетных внедорожников Японии: чем особенные автомобили из этой страны

Топ-5 бюджетных внедорожников Японии: чем особенные автомобили из этой страны

Они не только недорого стоят, но и экономные в расходе горючего.

Японские производители машин являются одними из главных игроков в мировой автопромышленности. Ежегодно эти компании производят миллионы моделей на заводах во всем мире.

Автомобильные бренды из Японии известны своей практичностью, эффективностью и надежностью на рынке компактных внедорожников. Кроме того, японские авто также очень доступны — часто предлагают лучшее соотношение цены и качества. Поэтому на сайте HotCars назвали лучшие SUV из этой страны.

Nissan Rogue Sport

Associated Press

В 2021 году Nissan Rogue Sport с начальной ценой $25 335 предлагается в трех комплектациях. Несмотря на то, что пространство для ног является его недостатком, для всех пассажиров достаточно места для головы, а высокое положение водителя обеспечивает хороший внешний осмотр.

Rogue Sport, возможно, не имеет в сегменте больше всего емкости для хранения вещей, но он превосходит большинство конкурентов. В дополнение к этому, он предлагает бесперебойную езду, экономию топлива и расширенные функции помощи водителю — благодаря этому JD Power предоставил ему 85 из 100 баллов в рейтинге надежности.

Subaru Forester

В своем пятом поколении, построенном на Subaru Global Platform, Forester имеет пять уровней комплектации, и стоит от 25 845 долларов. Этот автомобиль имеет длинный список хороших функций, которые делают его одним из лучших доступных компактных внедорожников.

Привлекательный интерьер включает простую в использовании информационно-развлекательную систему, достаточно места для пяти взрослых и большую максимальную емкость. Также Forester имеет стандартный полный привод и отличную экономию топлива.

Toyota C-HR

hronika.info

Маленькая Toyota C-HR 2021 года не идеальный внедорожник, но есть несколько областей, где она прекрасно работает. C-HR получил чрезвычайный рейтинг экономии топлива.

Из соображений безопасности он предлагает широкий спектр функций помощи водителю: помощь во время удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и так далее. Прогнозируемый рейтинг надежности JD Power 86 из 100 означает, что наслаждаться C-HR можно будет в течение длительного времени.

Mazda CX-3

ТСН.ua

Лучшее, что Mazda предлагает в новой CX-3, упаковано в спортивную комплектацию, которая стоит от 21 965 долларов. Под капотом лежит 2-литровый двигатель мощностью 146 л.с., который предлагает один из лучших показателей экономии топлива в сегменте.

Модель имеет резкий и чуткий руль. Хотя грузовое место ограничено, а заднее сиденье тесное, салон построен из качественных материалов.

Honda HR-V

Honda.com

С ценами от 22 445 до 30 565 долларов Honda HR-V 2021 является одним из самых практичных внедорожников на рынке. Кроме того, это настоящий чемпион с точки зрения грузоперевозок.

Оценки экономии топлива у автомобиля замечательные, но 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель разгоняется медленно. HR-V предлагает различные технологии помощи водителю/безопасности, хотя большинство из них не являются стандартными.

Напомним, ранее были названы лучшие компактные внедорожники 2021 года.

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