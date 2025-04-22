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Топ 5 гибридных авто 2025 года, которые не нуждаются в подзарядке
Самозарядные гибриды — идеальное решение для тех, кто ценит свободу от электросети. Узнайте, какие модели избрали эксперты.
Самозарядные гибридные автомобили — отличное решение для тех, кто стремится экономить топливо, не беспокоясь о поиске розетки. Эксперты выбрали пятерку лучших моделей 2025 года, которые объединяют эффективность, удобство и современные технологии.
Об этом пишет What Car?
Honda Jazz
Этот компактный хэтчбек сочетает в себе 1,5-литровый двигатель с двумя электромоторами. Впечатляет практичностью — кресла Magic Seats легко складываются для удобной перевозки вещей. Средний расход горючего — около 4,5 л на 100 км.
Toyota Yaris
Самый экономный участник рейтинга: расход горючего — всего 4,1 л/100 км. Идеально подходит для городского ритма, хотя багажник достаточно скромный — 286 л.
Toyota Yaris Cross
Кроссовер-версия Yaris для тех, кому нужен более высокий клиренс и больше пространства. Багажное отделение объемом 350 л делает модель более удобной для путешествий и семейных поездок.
Honda Civic
Стильный седан с мощной гибридной системой (181 л.с.), разгоняющей авто до 100 км/ч за 7,9 секунды. Расход — примерно 5 л/100 км. Предлагает большой багажник и современный набор опций.
Hyundai Tucson
Единственный турбированный гибрид в списке — полноразмерный кроссовер с расходом 6,8 л/100 км. Предлагает просторный салон и багажник объемом 620 л.
Все эти модели заряжают свои аккумуляторы во время движения, обеспечивая значительную экономию топлива без надобности во внешнем питании. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, экологичность и независимость.
К слову, победителем конкурса на звание лучшего автомобиля 2025 стал е-кроссовер Kia EV3.