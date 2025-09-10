Топ-5 новых и подержанных бензиновых авто августа: какие модели выбрали украинцы

Hyundai Tucson / © Associated Press

В августе 2025 года украинский автопарк пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше, чем в июле.

Об этом сообщил «УкрАвтопром».

Из этого количества на новые машины пришлось 2,2 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем месяцем ранее. Зато сегмент подержанных авто вырос на 1% — до 10,9 тыс. регистраций.

ТОП-5 новых бензиновых авто августа:

Hyundai Tucson — 228 ед;

Mazda CX5 — 126 ед;

Suzuki SX4 — 95 ед;

Skoda Kodiaq — 90 ед;

Skoda Karoq — 85 ед.

ТОП-5 подержанных бензиновых авто августа:

Volkswagen Golf — 680 ед;

Volkswagen Tiguan — 607 ед;

Nissan Rogue — 581 ед;

Audi Q5 — 571 ед;

Audi A4 — 364 ед.

