Топ-5 новых и подержанных бензиновых авто августа: какие модели выбрали украинцы

В августе украинцы зарегистрировали более 13 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Лидерами стали Hyundai и Volkswagen.

София Бригадир
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson / © Associated Press

В августе 2025 года украинский автопарк пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше, чем в июле.

Об этом сообщил «УкрАвтопром».

Из этого количества на новые машины пришлось 2,2 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем месяцем ранее. Зато сегмент подержанных авто вырос на 1% — до 10,9 тыс. регистраций.

ТОП-5 новых бензиновых авто августа:

  • Hyundai Tucson — 228 ед;

  • Mazda CX5 — 126 ед;

  • Suzuki SX4 — 95 ед;

  • Skoda Kodiaq — 90 ед;

  • Skoda Karoq — 85 ед.

ТОП-5 подержанных бензиновых авто августа:

  • Volkswagen Golf — 680 ед;

  • Volkswagen Tiguan — 607 ед;

  • Nissan Rogue — 581 ед;

  • Audi Q5 — 571 ед;

  • Audi A4 — 364 ед.

Напомним, автомеханики из США назвали две марки автомобилей, которые, по их мнению, чаще всего ломаются и требуют ремонта.

