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Топ 5 проблем автомобилистов весной: как преодолеть трудности без последствий для машины
Специалисты рассказали об основных трудностях, с которыми могут столкнуться водители весной и способы их преодоления.
Весной водителей наследуют сезонные проблемы, которые могут повлиять на безопасность движения и комфортное управление. Смена погодных условий, ухудшение состояния дорог и необходимость технического обслуживания автомобиля требуют особого внимания.
Об этом говорится в статье NNews.
Ухудшение состояния дорог после зимнего сезона
После холодов дороги часто покрываются выбоинами из-за постоянных перепадов температуры и действия реагентов. Автомобилисты могут повредить подвеску, колесо и ходовую часть машины.
Избежать такой проблемы можно, если снизить скорость на неровных участках.
«Внимательно следите за дорожными знаками, предупреждающими о ямах. А также проверяйте состояние амортизаторов и подвески после зимнего сезона», – советуют эксперты
Вождение на зимней резине в теплое время года
Весна – время заменять зимние шины на летние. Вождение на зимней резине в теплое время года приводит к быстрому износу и ухудшению управляемости авто.
Рекомендуется менять шины, когда среднесуточная температура стабильно превышает +7°C.
«Проверьте давление в шинах и состояние протектора перед установкой летней резины. Произведите балансировку колес, чтобы избежать вибраций во время движения», — говорят эксперты.
Риск для подвески из-за выбоин на дорогах
Поврежденные рычаги и амортизаторы могут негативно повлиять на управляемость автомобиля весной. Потому проведите диагностику ходовой части на СТО.
«Прислушайтесь к посторонним звукам во время движения – они могут свидетельствовать о проблемах с подвеской. Обращайте внимание на стабильность рулевого управления и равномерный износ шин», говорят специалисты.
Дождливая погода и ухудшение видимости
Частые весенние осадки могут создавать проблемы на дорогах, увеличивая риск аквапланирования и аварий. Обновите стеклоочистители, если они покидают полосы или работают неэффективной. и проверьте уровень омывающей жидкости и используйте составы для эффективного удаления воды.
Избегайте глубоких луж, ведь под ними могут прятаться ямы.
Проверка двигателя после зимы
Важно очистить воздушный фильтр, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости.
Очистите моторный отсек от остатков грязи и солей. Проверьте состояние аккумулятора, особенно если он работал с нагрузкой зимой. Произведите замену моторного масла, если срок эксплуатации подходит к завершению», — советуют специалисты.
Напомним, автомобилисты рассказали о "секретной" кнопке на зеркале заднего вида. О ней знают очень мало людей, знающих о функции на зеркале, которая обеспечивает комфортное вождение ночью.
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