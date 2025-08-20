- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 1 мин
Топ-5 регионов Украины по количеству электромобилей: появился рейтинг бестселлеров рынка (фото)
Львовщина – лидер по количеству регистраций, а Киев – по доле новых авто/
Львов, Украина — По данным ассоциации «Укравтопром», в июле 2025 года украинский автопарк пополнили более 7 тысяч электромобилей (BEV). Это свидетельствует об устойчивом росте популярности экологически чистого транспорта в Украине.
Канал «УкрАвтопром» передает об этом.
Лидерами по количеству регистраций стали:
Львовская область — 970 ед. (88% из которых — подержаны).
Киев — 884 ед. (62% — подержанные).
Киевская область — 673 ед. (68% — подержанные).
Днепропетровская область — 584 ед. (68% — подержанные).
Одесская область — 400 ед. (69% — подержанные).
Бестселлеры рынка
Новые электромобили
BYD Song Plus стал самой популярной новой моделью в большинстве регионов-лидеров (Львовщина, Киев, Киевская и Одесская области).
HONDA eNS1 стал лидером продаж на Днепропетровщине.
Подержанные электромобили
TESLA Model Y — чаще всего выбирали в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.
NISSAN Leaf — пользовался наибольшим спросом в Одесской области.
Эксперты рынка отмечают, что рост доли бывших в употреблении электромобилей, особенно в лидирующих регионах, свидетельствует о том, что украинцы активно ищут более доступные варианты электромобилей, которые позволяют экономить на топливе.
Устойчивый интерес к электромобилям, как новым, так и подержанным, свидетельствует о положительной динамике развития рынка электромобилей в Украине. Ввиду мировых тенденций и активной поддержки «зеленого» транспорта во многих странах можно прогнозировать дальнейшее увеличение количества электромобилей на украинских дорогах.
Ранее уже говорилось, что украинский автопарк пополнили более 7 тысяч электрокаров в июле.