Топ-5 регионов Украины по количеству электромобилей: появился рейтинг бестселлеров рынка (фото)

Львовщина – лидер по количеству регистраций, а Киев – по доле новых авто/

Электромобили в Украине / © Associated Press

Львов, Украина — По данным ассоциации «Укравтопром», в июле 2025 года украинский автопарк пополнили более 7 тысяч электромобилей (BEV). Это свидетельствует об устойчивом росте популярности экологически чистого транспорта в Украине.

Канал «УкрАвтопром» передает об этом.

  • Лидерами по количеству регистраций стали:

  • Львовская область — 970 ед. (88% из которых — подержаны).

  • Киев — 884 ед. (62% — подержанные).

  • Киевская область — 673 ед. (68% — подержанные).

  • Днепропетровская область — 584 ед. (68% — подержанные).

  • Одесская область — 400 ед. (69% — подержанные).

Бестселлеры рынка

Новые электромобили

BYD Song Plus стал самой популярной новой моделью в большинстве регионов-лидеров (Львовщина, Киев, Киевская и Одесская области).

BYD Song Plus

HONDA eNS1 стал лидером продаж на Днепропетровщине.

Подержанные электромобили

TESLA Model Y — чаще всего выбирали в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

TESLA Model Y / © www.infocar.ua

NISSAN Leaf — пользовался наибольшим спросом в Одесской области.

Эксперты рынка отмечают, что рост доли бывших в употреблении электромобилей, особенно в лидирующих регионах, свидетельствует о том, что украинцы активно ищут более доступные варианты электромобилей, которые позволяют экономить на топливе.

Устойчивый интерес к электромобилям, как новым, так и подержанным, свидетельствует о положительной динамике развития рынка электромобилей в Украине. Ввиду мировых тенденций и активной поддержки «зеленого» транспорта во многих странах можно прогнозировать дальнейшее увеличение количества электромобилей на украинских дорогах.

Ранее уже говорилось, что украинский автопарк пополнили более 7 тысяч электрокаров в июле.

