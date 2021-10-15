Топ-5 самых быстрых автомобилей 2021 года, которые оснащены двигателем V6

Все модели достигают более 280 километров в час.

Считается, что самые мощные автомобили должны быть оснащены двигателями V8 или еще большими агрегатами. Однако машины с V6 также имеют очень хорошие показатели.

Современные варианты даже лучше настроены и имеют гибридные технологии, поэтому могут сделать больше с меньшими затратами. Более того, они обеспечивают быструю и надежную работу и не всегда имеют огромные цены. Поэтому на сайте HotCars назвали топ-10 самых быстрых машин, оснащенных таким мотором.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio — 307 км/ч

Alfa Romeo Giulia — один из самых крутых итальянских ралли-автомобилей в истории. Четырехдверный седан оснащен 2,9-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 505 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Новая Giulia Quadrifoglio разгоняется до 97 км/ч за 3,8 секунды. Ее спортивные особенности включают активную подвеску и активный передний спойлер.

Acura NSX — 307 км/ч

motor1.com

Acura NSX 2021 — двухместный спортивный автомобиль с полным приводом, изготовленный японским автопроизводителем Honda. Он оснащен гибридно-электрическим силовым агрегатом, который включает 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом и три электродвигателя, общей мощностью 573 лошадиных сил.

Изящный силовой агрегат сочетается с девятиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и одним из электродвигателей, что заставляет их выдавать мощность на задние колеса. Затем два электродвигателя работают независимо друг от друга, управляя передней частью, что дает NSX полный привод. Acura NSX разгоняется от 0 до 97 км/ч за впечатляющие 2,7 секунды.

Nissan GT-R Nismo — 299 км/ч

carscoops.com

После нескольких модернизаций прошлого года GT-R Nismo поставляется с 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдает невероятные 600 лошадиных сил.

Этот агрегат разгоняет Nismo с нуля до 97 км/ч всего за 2,5 секунды. Он также имеет доработанную подвеску, руль, обтянутый алькантарой, и карбоново-керамические тормоза.

Porsche Panamera 4S E-Hybrid — 297 км/ч

motor1.com

Panamera 2021 года — это четырехдверный роскошный седан с обновленными передними и задними бамперами, что придает ему спортивный вид. Кроме того, появился новый базовый двигатель и новые гибридные варианты, включая 4S E-Hybrid.

Panamera 4S E-Hybrid оснащается 2,9-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдает приличные 443 лошадиные силы. В сочетании с электродвигателем он обеспечивает 552 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы разгонять седан от 0 до 97 км/ч всего за 3,5 секунды, если он оснащен пакетом Sport Chrono.

Audi RS 5 — 280 км/ч

Википедия

Audi RS мая 2021 года — это комфортабельное купе, оборудованное элитным салоном. Он оснащен 2,9-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 444 лошадиные силы, и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая подает мощность на полный привод.

Audi RS 5 может разгоняться от нуля до 97 км/ч за 3,3 секунды. Шестипоршневые тормоза могут остановить автомобиль на коротком расстоянии.

Ранее сообщалось, что были названы лучшие в истории двигатели V6.

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