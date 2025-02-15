Топ-5 самых дешевых новых автомобилей в Украине на начало 2025 года

По состоянию на начало 2025 года украинский рынок новых автомобилей предлагает доступные варианты для покупателей, которые хотят получить новый транспорт без значительных затрат.

Об этом сообщило издание "Твоя машина".

Вот пять наиболее доступных моделей:

Chery Tiggo 2 Pro - от $14 700. Компактный кроссовер с 1,5-литровым двигателем (106 л.с.), современным дизайном и просторным салоном.

Citroen C-Elysee - от $15 410. Практичный седан с 1,6-литровым дизельным двигателем (92 л.с.) и комфортной подвеской.

Citroen C3 - от $15 800. Компактный хэтчбек с экономичным 1,2-литровым двигателем мощностью 82 л.с. Имеет яркий дизайн и оснащен современными системами безопасности.

Renault Logan - от $16 000. Надежный седан с 1,0-литровым двигателем (73 л.с.), большим багажником и просторным салоном.

Honda M-NV - от $17 500. Электрический кроссовер с запасом хода до 401 км и мощностью 163 л.с.

Напомним, ранее обнародовали рейтинг автомобилей с двигателями, легко преодолевающими 400 тысяч километров без неисправностей.

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