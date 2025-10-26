Топ 5 вещей, которые водители игнорируют перед зимой: эксперт призвал не медлить

Как защитить автомобиль от морозов / © unsplash.com

Перед тем как температура упадет ниже нуля, автомобиль нуждается в минимальной, но важной подготовке.

Технический эксперт рассказал, о каких вещах владельцы машин чаще всего забывают осенью — а зря, ведь это помогает избежать дорогостоящего ремонта зимой, пишет uamotors.

1. Проверка охлаждающей жидкости

Эксперты советуют сделать это еще до первых морозов. Со временем антифриз теряет свои свойства, из-за чего при отрицательной температуре может замерзнуть и повредить радиатор, помпу или термостат.

2. Состояние аккумулятора и генератора

Особенно это важно для автомобилей с системой Start/Stop или электроприводом. Зимой емкость аккумулятора снижается на 20–30%, поэтому батарея без должного ухода может разрядиться уже после одной холодной ночи. В сервисе рекомендуют проверить внутреннее сопротивление аккумулятора и исправность диодного моста генератора.

3. Обработка уплотнителей дверей и замков

После дождя и резкого похолодания дверь часто примерзает через попадающую в стыки влагу. Чтобы этого избежать, следует предварительно обработать резиновые элементы силиконовой смазкой.

4. Проверка тормозной жидкости

Влага, накапливающаяся в течение лета и осени, может вызвать коррозию тормозных магистралей, брожение поршней и снижение эффективности тормозов. Поэтому проверка уровня и состояния жидкости перед зимой обязательна.

5. Очистка дренажей и замена фильтров

Часто водители забывают убрать листья и грязь из дренажных отверстий кузова. Также следует обновить воздушный и салонный фильтры — это поможет избежать запотевания стекла, обеспечит эффективную работу обогрева и продлит жизнь кондиционеру.

