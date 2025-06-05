Топ-6 автомобилей с дронами: какие концепции предлагают производители и стоит ли ожидать их на дорогах

Автомобиль с дроном / © auto.ria.com

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Идея сочетания очевидных преимуществ автомобиля и связанного с ним компактного летательного устройства не так уж нова, однако за ее воплощение до сих пор берутся только самые смелые.

Какие интересные концепции предлагали автопроизводители и насколько они далеки от массового производства, пишет AUTO.RIA.com.

С давних пор водители пытались сделать собственные автомобили более быстрыми, безопасными и эффективными, поэтому не удивительно, что большинство технических усовершенствований автоиндустрия получила именно из мира гонки. Например, первое зеркало заднего обзора перед водителем установил на своем автомобиле американец Рэй Герроун перед первой гонкой «500 миль Индианаполиса» в 1911-м, — и только через 10 лет его стали использовать на более или менее массовых моделях легковушек.

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Впоследствии в автоспортивных соревнованиях дебютировали и другие изобретения, нашедшие воплощение в конструкции дорожных авто: полуавтоматические коробки передач, системы сменного фазовращания ГРМ, активная подвеска и аэродинамика, дисковые тормоза, рекуператоры тормозной энергии, карбоновые элементы кузова. Однако в последнее время технологии в области транспорта двигаются быстрее «Формулы 1», поэтому автопроизводители ищут вдохновение вне спорта.

Идея использования дронов — компактных беспилотных летательных аппаратов — в качестве вспомогательной системы легкового автомобиля стала набирать популярность в 2010-х, когда многовинтовые компактные коптеры стали распространены не только в профессиональной, но и в любительской среде. Первоначально это были чисто развлекательные решения с ограниченным функционалом, однако со временем возможность их использования открыла более широкие виды — от транспортировки небольших грузов из багажного отсека (как на концепте Lexus LF-30 Electric с «помощником» Lexus Airporter) авто до создания «картинки» окружающего ландшафта для водителя.

Более того, изобретательные инженеры и сверхсовременные технологии вроде искусственного интеллекта, наделяющего коптеры способностью анализировать окружающие объекты, открывают все более оригинальные сферы использования. Так разработка более мощных электродвигателей и более легких батарей наконец-то начала сферу персонального воздушного электротранспорта, позволив дронам поднимать над поверхностью земли не только значительные грузы, но и пассажиров.

Конечно, большинство подобных идей не находит реализации за пределами компьютерных анимаций, однако нам известно немало примеров, имеющих незаурядные шансы быть воплощенными «во плоти», или воплощены уже сейчас — о некоторых из самых интересных в хронологическом порядке.

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2014 год Renault Kwid Flying Companion

Концепт Renault Kwid, представленный на автосалоне в Дели, стал первым автомобилем, оснащенным собственным беспилотным летательным аппаратом. Главные функции квадрокоптера — помогать водителю разведывать движение впереди, делать снимки окружающего ландшафта и препятствовать на дороге. По замыслу устройство, «припаркованное» под панелью в задней части крыши Kwid, могло работать в одном из двух режимов. В автономном же дроне выполнял заранее запрограммированную последовательность команд, используя встроенный GPS. Ручной режим подразумевал управление с помощью сенсорного экрана на панели автомобиля.

По мнению руководителя лаборатории инноваций Renault, концепт должен был привлечь прежде всего молодых клиентов, склонных больше интересоваться технологиями и желающими получать удовольствие не только от управления автомобилем. К сожалению, практическую реализацию получил лишь электрический миникросовер Renault Kwid (близкий родственник Dacia Spring), в то время как его дрон Flying Companion так и остался яркой концепцией.

2017 год Airbus Pop.Up

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Известный европейский производитель самолетов предложил оригинальное средство решения транспортных проблем в коллаборации с итальянской дизайнерской и инжиниринговой компанией Italdesign. Ключевым компонентом системы Pop.Up стала капсула протяженностью 2,5 метра, способная вместить двух пассажиров. Ее можно прикрепить к шасси с питанием от аккумулятора, превратив ее в двухместный электромобиль, — впрочем, без органов управления, полностью автономный.

Батарея в шасси позволяла Airbus Pop.Up передвигаться по дорогам на расстояние до 100 км, однако дополнительный модуль-октокоптер (4×2 пропеллера) с собственным аккумулятором превращал капсулу в средство для пилотируемых бортовым компьютером полетов над транспортным потоком. Впоследствии Airbus работал над электрическим одноместным самолетом для городского транспорта Vahana и воздушным такси CityAirbus, однако ни одно из решений до сих пор не было реализовано как коммерческий проект.

2019 год Audi AI: Trail quattro

Концепция электрического внедорожника Audi AI: Trail quattro, представленная германским брендом на Франкфуртском автосалоне, была оснащена четырьмя независимыми электрическими мотор-колесами. Общая производительность силовой установки составляла 435 л. и 1000 Н·м тяги. Благодаря дорожному просвету в 34 см и 22-дюймовым дискам с внедорожными шинами электромобиль должен был без проблем преодолевать водные преграды глубиной более полуметра.

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Однако не менее интересной технологической «фишкой» концепта оказался собственный «рой» из 5 автономных коптеров, которые имели собственный «улей» с беспроводным зарядным устройством на экспедиционном багажнике. Исходя из их названия, дроны Audi Light Pathfinders должны помогать внедорожнику выбирать маршрут за пределами обустроенных дорог, освещать окольные пути и передавать изображения с камер на центральный дисплей электромобиля. Никакого подобного решения в серийных автомобилях Audi до сих пор не воплотила, кроме надписи AUDI заглавными буквами, которые теперь будут нести модели отдельного китайского суббренда марки.

2022 год Polestar O2

Три года назад Polestar представила свою идею электрического кабриолета O2 для ценителей нового скандинавского дизайна и высоких технологий. Эффектный двухдверный купе-кабриолет со складной жесткой крышей и посадочной формулой 2+2, ставший шоу-стоппером Polestar на Фестивале скорости в Гудвуде, был построен на укороченной версии алюминиевого шасси безумного 885-сильного электрического фастбека Polestar 5.

Концепт оказался очень щедрым на технологические изюминки, одной из которых стал квадрокоптер Hoco Flow, разработанный компанией Aerofugia, которая вместе с Polestar вошла в холдинг Geely. Устройство, «припаркованное» на площадке за сиденьями, расположенном в аэродинамической тени, могло взлетать даже во время движения. Впрочем, функция, возложенная на дрон, была чисто нарциссической: он должен был лететь за кабриолетом в автоматическом режиме на скорости до 90 км/ч и передавать видеозапись на экран бортовой медиасистемы. Как бы там ни было, несмотря на техническую унификацию с другими серийными моделями, до конвейера O2 так и не добрался.

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2024 год Xpeng AeroHT

Несмотря на, казалось бы, фантастическую в целом концепцию модульный Xpeng AeroHT очень близок к серийному производству: компания даже объявила, что намерена запустить сервис аэротакси уже в 2026 году и собрала более 2 тысяч заказов (учитывая стоимость $280 тысяч на рынке КНР — это немало). Правда, вероятнее всего, в такси будет задействована лишь половина этого транспортного комплекса — электрический гексакоптер eVTOL с шестью пропеллерами и двумя маневровыми канальными турбинами: его можно купить отдельно.

В общей сложности Xpeng AeroHT состоит из двух модулей: упомянутого двухместного дрона и большого шестиколесного внедорожника-носителя, в котором, кроме сложенного летательного аппарата, будут вмещаться до пяти членов экипажа. началом полета через несколько минут. Производитель даже сообщил, что создает собственную сеть посадочных площадок и уже имеет 60 «подписанных» пунктов в аэропортах общей авиации, культурных и туристических местах и т.д.

2025 год BYD FCB Titanium 3

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Китайский автогигант BYD подобрался к серийному выпуску автомобилей, оборудованных коптером, в ближайшее время. Этой весной компания объявила о запуске нового суббренда автомобилей Fang Cheng Bao (FCB), первым и самым дешевым из которых стал компактный электрический кроссовер Titanium 3 (остальные модели будут иметь гибридные силовые установки). Длина новинки составляет 4605 мм, а колесная база — 2745 мм, поэтому по габаритам его можно сравнивать с представленными сейчас у дилеров Toyota RAV4 или Nissan X-Trail.

BYD будет продавать кроссовер с приводом на заднюю ось (218 л.с.) или на все колеса (421 л.с.), однако дополнительный модуль с квадрокоптером DJI на крыше будут устанавливаться как опция только на самую дорогую версию. Дрон будет работать в автоматическом режиме по запрограммированным сценариям, хотя им можно управлять и с помощью привычного джойстика вручную. Назначение — исключительно развлекательное: коптер можно использовать только для видеофиксации во время остановки, в то время как обзорность в процессе преодоления бездорожья будет заниматься встроенными панорамными камерами кроссовера.

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