Топ-7 признаков того, что гибридное авто – это не ваша машина.

Специалисты выделили семь главных причин отказа от покупки HEV / © Pixabay

Реклама

Гибридный автомобиль (HEV) — высокоэкономичная машина, движущаяся благодаря системе «электродвигатель — двигатель внутреннего сгорания», потребляя как горючее, так и заряд электроаккумулятора. Такая машина очень популярна, поскольку экономят горючее.

Об этом пишут эксперты GO.

Ограниченный бюджет

Гибридные автомобили из-за своей сложной конструкции дороже обычных. Если ваш бюджет ограничен, лучше подумать о более доступных вариантах.

Реклама

Зависимость от особого топлива

Гибридное авто — не самое лучшее решение для вас, если вы хотите забыть об АЗС. Лучше выберите электрокар.

Динамика и производительность

Первоочередной целью при создании гибридов было снизить расход горючего и сократить выбросы углерода. Это имело свои недостатки, среди которых падение мощности и динамики двигателя. Однако сегодня на рынке достаточно производительных гибридов.

Стоимость ремонта

Поскольку конструкция гибридной силовой установки достаточно сложна, ее ремонт и обслуживание обходится гораздо дороже, чем в случае с обычным ДВС. Батареи для них тоже стоят недешево и требуют замены уже после 100 тысяч километров.

Рекуперативное торможение

Гибридные автомобили наиболее эффективны в городских условиях с частыми остановками, где работает система рекуперативного торможения. Если ваш ежедневный маршрут в основном проходит по шоссе или вы используете автомобиль редко и на короткие дистанции, переплата за гибрид может не окупиться», — пишут специалисты.

Малый размер двигателя

Малый размер двигателей снижает буксировочные возможности гибридов. Есть исключения, но в большинстве случаев речь не идет о транспортировке больших грузов и прицепов.

Стоимостная страховка

Страхование гибрида часто обходится дороже из-за более высокой стоимости автомобиля, специализированных технологий и более высоких затрат на ремонт в случае повреждений.

Раньше мы писали о том, как правильно ездить на гибриде. Также сообщалось, почему американцы не предпочитают гибриды с подключением.

ранее речь шла о покупке машины. Есть 4 способа, с помощью которых можно быстро определить надежность и безопасность б/у бензиновой или дизельной машины.

Читайте также