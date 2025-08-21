- Дата публикации
Топ подержанных автомобилей, которые приносят большие проблемы — антирейтинг механика
Три типа б/у машин, от которых советуют отказаться эксперты.
Покупка автомобиля с пробегом всегда связана с риском. Внешний блеск может оказаться обманчивым: история эксплуатации предыдущего владельца часто определяет сколько еще прослужит авто.
Опытный механик поделился с GO своим антирейтингом подержанных машин, чаще всего приносящих проблемы.
Спорткары — машины после «тяжелой жизни»
Красивые и динамичные спорткары привлекают покупателей. Но на практике большинство таких авто уже пережили сотни резких стартов, «дрифтов» и резких торможений.
Это приводит к износу коробки, сцепления, тормозной системы и подвески. Даже крепкая конструкция быстро сдается в условиях городских дорог.
Редкие иномарки — головная боль с ремонтом
Экзотические бренды могут выглядеть престижно, но со временем владельцы сталкиваются с трудностями: запчасти дорогие и их трудно найти, а специалистов, готовых ремонтировать такие модели, еще меньше. Через 8–10 лет машина в хорошем состоянии может превратиться в «музейный экспонат» — просто из-за отсутствия нужных деталей.
Пикапы и большие внедорожники — скрытые проблемы
Хотя они производят впечатление надежных «рабочих лошадей», в реальности большинство таких авто уже имели непростое прошлое: перевозка чрезмерных грузов, ошибки в использовании полного привода, кустарные смены подвески и двигателя. Последствия — поврежденная трансмиссия и преждевременные поломки.
Что лучше выбрать
Механики советуют обратить внимание на более простые автомобили — седаны, минивэны или среднеразмерные кроссоверы. Их владельцы обычно внимательнее относятся к обслуживанию, а сами машины дольше служат без серьезных проблем.
«Лучше скромный, но надежный автомобиль для ежедневных поездок, чем эффектный, скрывающий кучу сюрпризов», — отмечает эксперт.
