Топ подержанных автомобилей, которые приносят большие проблемы — антирейтинг механика

Антирейтинг б/у машин / © Unsplash

Покупка автомобиля с пробегом всегда связана с риском. Внешний блеск может оказаться обманчивым: история эксплуатации предыдущего владельца часто определяет сколько еще прослужит авто.

Опытный механик поделился с GO своим антирейтингом подержанных машин, чаще всего приносящих проблемы.

Спорткары — машины после «тяжелой жизни»

Красивые и динамичные спорткары привлекают покупателей. Но на практике большинство таких авто уже пережили сотни резких стартов, «дрифтов» и резких торможений.

Это приводит к износу коробки, сцепления, тормозной системы и подвески. Даже крепкая конструкция быстро сдается в условиях городских дорог.

Редкие иномарки — головная боль с ремонтом

Экзотические бренды могут выглядеть престижно, но со временем владельцы сталкиваются с трудностями: запчасти дорогие и их трудно найти, а специалистов, готовых ремонтировать такие модели, еще меньше. Через 8–10 лет машина в хорошем состоянии может превратиться в «музейный экспонат» — просто из-за отсутствия нужных деталей.

Пикапы и большие внедорожники — скрытые проблемы

Хотя они производят впечатление надежных «рабочих лошадей», в реальности большинство таких авто уже имели непростое прошлое: перевозка чрезмерных грузов, ошибки в использовании полного привода, кустарные смены подвески и двигателя. Последствия — поврежденная трансмиссия и преждевременные поломки.

Что лучше выбрать

Механики советуют обратить внимание на более простые автомобили — седаны, минивэны или среднеразмерные кроссоверы. Их владельцы обычно внимательнее относятся к обслуживанию, а сами машины дольше служат без серьезных проблем.

«Лучше скромный, но надежный автомобиль для ежедневных поездок, чем эффектный, скрывающий кучу сюрпризов», — отмечает эксперт.

