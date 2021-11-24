Топ самых популярных ошибок водителей и как их избежать: советы от эксперта

Топ самых популярных ошибок водителей и как их избежать: советы от эксперта

Громкая музыка, лайфхаки из интернета и многое другое, что может навредить вам при вождении.

У каждого автомобилиста есть свои привычки, от которых трудно отказаться. Но мало кто задумывался, не вредят ли они вам и вашему автомобилю.

Издательство WHAT CAR? разобрали самые популярные ошибки водителей.

Есть водители, которые постоянно используют внутреннюю рециркуляцию воздуха салона, делать это – нельзя. При таких настройках вам внутрь не будет попадать свежий воздух, так что кислорода будет мало, и это будет вызывать сонливость. Также при закрытой подаче воздуха очень трудно разморозить стекло. Так что запомните, пользуйтесь этой функцией с умом. Если перед вами едет грузовик и пускает дым вам в салон – без проблем, а просто так перекрывать воздух лучше не надо.

Игнорирование ручного тормоза может сыграть с вами злую шутку, особенно когда у вас АКПП. Водитель часто полагает, что если селектор КПП перевести в режим "паркинг", то ручником можно не пользоваться, но это ошибка. Паркинг – это парковочный режим, при котором специальный язычок цепляется за шестерню и не дает автомобилю покатиться. Но он не всесильный и в один момент может не выдержать вес авто и оно просто уедет. Так что запомните – пользуйтесь ручными тормозами, особенно когда вы оставляете свою машину на склоне, именно тогда нагрузка на АКПП больше всего.

Некоторые водители очень любят сидеть в интернете и отыскивать разные "лайфхаки". Так вот, пользоваться ими нужно, но когда речь идет о советах при торможении – пропускайте их. Эти супер схемы экстренного торможения работают на автомобилях 90-х годов и старше. А с 2004 года все авто должны иметь систему ABS, а она сама лучше знает, что делать.

Мало кто знает, что кнопки на руле придумали не для вашего удобства, а для того, чтобы снизить аварийность на дорогах. Ведь когда водитель отвлекается на аудиосистему, он не смотрит на дорогу и возникает риск столкновения. Итак, пользуйтесь мультирулём и будет вам счастье.

Наверное, каждому водителю это знакомо: заезжаешь в незнакомое место и делаешь музыку тише, чтобы быстрее сориентироваться и это не просто так. Ученые доказали, что громкая музыка дезориентирует и мешает быстро принимать решения. Поэтому, когда нужно сосредоточиться, лучше вообще выключить звук и побыть наедине с мыслями.

Теперь подумайте, нет ли у вас этих ошибок, если да – никогда не поздно меняться. Просто будьте внимательны за рулем и помните о правиле "трех Д" — дай дураку дорогу.

Напоминаем, что за окном уже выпал первый снег, поэтому предлагаем ознакомиться с советами от ТСН. Авто как избежать непредсказуемых приключений в гололедицу на автомобиле.