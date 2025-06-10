Тормозная система авто: что следует знать каждому водителю, чтобы не вестись на мифы

Самые распространенные мифы о тормозах в авто / © Pixabay

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Среди водителей существуют мифы о работе автомобилей, особенно о тормозной системе.

Вот самые распространенные ошибочные утверждения, которые развенчали издание SlashGear .

1. Во время экстренного торможения нужно качать педаль

Это было актуально в эпоху, когда ABS еще не использовалась. Современные системы способны самостоятельно регулировать давление на тормоз до 40 раз в секунду. При чрезвычайном торможении водителю нужно просто сильно нажать на педаль и держать ее нажатой.

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2. ABS сокращает тормозной путь

На самом деле назначение ABS — сохранить контроль над автомобилем, не допуская блокировки колес. Она не уменьшает расстояние торможения, но помогает избежать заноса.

3. Тормозные диски не требуют замены

Как и тормозные колодки, диски изнашиваются. Их типичный ресурс — 50-70 тысяч км. Но при частых резких остановках или агрессивном стиле езды их придется заменять гораздо раньше.

4. Скрип во время торможения всегда означает проблему

Не каждый скрип свидетельствует об износе колодок. Причиной могут быть влага, пыль или даже временная ржавчина. Если шум кратковременный — это не критично. Беспокоиться следует только при постоянных посторонних звуках.

5. Тормозную жидкость можно не менять долго

Тормозная жидкость со временем впитывает влагу из воздуха, что снижает ее эффективность и вредит тормозной системе. Ее рекомендуют обновлять каждые 30 тысяч километров или раз в два года.

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6. Использование двигателя для торможения экономит ресурсы

Хотя двигательное торможение уменьшает нагрузку на колодки, оно увеличивает износ коробки и сцепления. В перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту.

Напомним, с 1 июля для водителей Украины поменяют правила техосмотра. Вводится обязательная видеофиксация процесса проверки технического состояния авто.

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