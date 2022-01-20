Toyota анонсировала обновление популярного внедорожника: что известно о новинке

Новая Toyota Sequoia получила новый дизайн и совместимую платформу с пикапом Tundra.

Компания Toyota выпустила тизер, на котором изображена небольшая часть внедорожника. Самое интересное, что компания оставила загадочное описание, в котором говорится, что "в линейке внедорожников Toyota, скоро будет что-то большое".

Такой намек эксперты из британского издания Carscoops расшифровали, как анонс нового большого внедорожника – Toyota Sequoia, базирующегося на платформе нового пикапа Tundra.

На изображении можно увидеть только заднюю часть будущего внедорожника. И даже здесь видно, что автомобиль получит встроенный спойлер, хромированную окантовку стекла и более агрессивные линии кузова. Поверхности очень похожи на новую Toyota Tundra, дебютировавшую в сентябре 2021 года.

Также интересно, что Toyota на изображении новинки добавила почти не заметный текст, где указано, что "новый дебют: лес и его деревья почти на виду". Но, как мы знаем, Секвойя относится к виду хвойных деревьев, так что теория экспертов можно сказать полностью подтверждена.

Актуальная модель Toyota Sequoia была представлена еще в 2007 году. Единственный крупный фейслифтинг состоялся в 2017 году, после чего модель совсем не менялась. Новая модель разделит с пикапом Tundra архитектуру TNGA-F. Это значит, что под капотом у него будет размещен двигатель V6 – на 3.5 литра с турбиной. Скорее всего, мы скоро получим от Toyota еще больше информации о новинке.

Напомним, что обновленная версия культового внедорожника Toyota идеально справилась с краштестом.