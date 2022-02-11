Toyota и Suzuki разрабатывают дешевый электрокроссовер: что известно о модели

Toyota и Suzuki разрабатывают дешевый электрокроссовер: что известно о модели

Автомобиль имеет привлекательную цену и хорошие технические характеристики.

Компании Suzuki и Toyota решили объединиться для создания нового амбициозного проекта. Они планируют построить недорогой электромобиль.

Машина должна появиться в продаже в 2025 году и будет иметь первоначальную цену в 17 500 долларов (примерно 490 тысяч гривен). Об этом сообщает издание Autocar India.

Новинку будут выпускать под обоими брендами на предприятии Maruti-Suzuki в индийском Гуджарате. Конечно, производители запланировали экспорт. Пока рабочая версия авто получила индекс YY8.

Платформу для новой "электрички" выбрали — Toyota 27PL. Чтобы вы поняли габариты, кроссовер будет чуть больше Hyundai Creta, это означает что его длина – 4.3 метра, а ширина 1.88 метров. Колесная база YY8 известна – 2,7 м. Разработчики обещают нестандартный футуристический дизайн.

В базовой комплектации электромобиль получит двигатель мощностью 140 лошадиных сил и батарею емкостью 48 кВт/ч. С такими характеристиками автомобиль сможет проехать от одного заряда в 400 километров.

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Но, конечно, можно будет выбрать более интересную версию с системой полного привода, двумя двигателями и аккумулятором на 59 кВт/ч. В такой конфигурации запас хода будет на уровне 500 км.

Очень возможно, что в скором времени, когда автомобиль появится на европейском рынке, он станет очень популярным, ведь автомобиль имеет довольно привлекательный ценник и хорошие технические характеристики.

Напомним, недавно Toyota презентовала "умный" руль: он может увеличиваться в размерах и информировать водителя об опасности.