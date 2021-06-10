Toyota официально представила новое поколение культового внедорожника Land Cruiser

Цены и комплектации на эту модель станут известны ближе к началу продаж.

Компания Toyota официально представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Несмотря на то, что накануне в сети можно было увидеть официальные тизеры новинки, многие детали держались в секрете и полного представления об автомобиле у нас не было. Хотя новости о скором дебюте LC 300 ходили до этого почти целый год.

Надежность, проходимость, выносливость и комфорт — вот ключевые качества, за которые ценят модель уже не одно десятилетие. А в наших краях этот автомобиль к тому же еще и стал символом престижа и успеха.

Так, автомобиль сохранил узнаваемость и рамную конструкцию, став одновременно самым технологичным за всю историю модели. Новинка выглядит массивно и тяжеловесно за счет рыхлых бамперов и колесных арок, а также оригинальной облицовке радиатора с горизонтальными ламелями. Кроме того, по своим габаритам автомобиль практически не отличается от предшественника.

toyota-global.com

За счет новых технологий и широкого использования высокопрочной стали, создателям новинки удалось увеличить жесткость конструкции на кручение и одновременно снизить массу машины на 200 кг по сравнению с прежним поколением внедорожника. Еще одно новшество — цельная дверь багажника, которую обеспечили электроприводом и системой бесконтактного доступа. Внедорожник построен на новой платформе GA-F, которая базируется на глобальной архитектуре TNGA.

Переделанная подвеска получила новые амортизаторы с увеличенным ходом, другую геометрию, а также систему E-KDSS с активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Она помогает уменьшить крен на дорогах с твердым покрытием, а также улучшить проходимость на бездорожье. Дорожный просвет новинки — 230 мм.

toyota-global.com

Изменили и расположение двигателя с коробкой. Эти узлы опустили ниже на 28 мм и сдвинули ближе к центру кузова на 70 мм. Все для лучшего развеса и снижения центра тяжести. Важное нововведение касается и силовых установок. Двигателя V8 для Toyota Land Cruiser больше не будет Его заменят турбированные V6 объемом 3,5 литра. Второй вариант — 3,3-литровый турбодизель имеет в своем арсенале 309 л.с. и 700 Нм. Все моторы работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. На отдельных рынках будет также доступен атмосферный бензиновый V6, который работает в тандеме с 6-ступенчатым "автоматом".

Автомобиль оснащается системой полного привода с тремя блокировками, а также модернизированной системой Multi-Terrain Select с новыми режимами. Впервые для модели будет доступна система Multi-Terrain Monitor, которая показывает на дисплее объемное изображение того, что происходит под днищем и вокруг автомобиля.

В салоне полностью новый дизайн, современная мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, акустика JBL, четырехзонным климат-контроль, подогрев и вентиляция передних и задних сидений и много других опций комфорта. Вслед за 5-местной версией появится и 7-местная.

toyota-global.com

Продажи нового Toyota Land Cruiser 300 начнутся уже летом этого года, поэтому вполне вероятно, что к концу 2021 года внедорожник попадет и в Украину. Стоимость и комплектации станут известны позже.

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