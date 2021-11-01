Toyota официально представила свой первый электромобиль, его запас хода равен 500 км

Модель появится у дилеров в середине 2022 года.

Компания Toyota представила свое первое электрифицированное транспортное средство.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что этой моделью стал электрический кроссовер – bZ4X. Этот автомобиль построен на глобальной модульной платформе e-TNGA, а по размерам и дизайну напоминает популярный RAV4.

Интересно, что в имени скрыт тайный смысл. Оно означает, что автомобиль выбрасывает в атмосферу 0 г СО2 (от англ. b eyond Z ero), а 4Х – это кроссовер.

global.toyota

Toyota bZ4X чуть длиннее (+90 мм) и немного шире (+5 мм), чем кроссовер RAV4, а вот колесная база у "электрички" больше на целых 160 мм (2 850 мм). Вследствие этого по простору в салоне новинкА сравнима с флагманским седаном Camry.

Салон Toyota bZ4X исполнен в модной сегодня стилистике минимализма. Перед водителем размещается плоский экран шкалы устройств, а за информационно-развлекательные функции отвечает широкоформатный вертикальный "планшет". В качестве опции для новинки будет предложена система рулевого управления "по проводам", то есть без механической связи с рулевым колесом. Сейчас такая система серийно используется только на автомобилях Infiniti. В случае заказа этой опции на смену традиционной "баранке" придет штурвал.

global.toyota

Версия начального уровня получит передний привод и один 204-сильный электромотор. В арсенале полноприводной версии два 109-сильных мотора, каждый из которых отвечает за свою пару колес. Переднеприводная версия способна набрать первую "сотню" за 8,4 секунды, а его более мощному собрату на это понадобится 7,7 с.

Батарея в обеих версиях – литий-ионная на 71,4 кВтч. Запас хода полноприводного bZ4X заявлен на уровне 460 км, переднеприводного – 500 км. От скоростной зарядки мощностью 150 кВт батарея пополняется до 80% емкости за 30 минут. В качестве опции предлагается солнечная панель на крыше, которая, по расчетам компании, позволит добавить за год на одометр 1 800 км абсолютно бесплатно.

Старт продаж запланирован на 2022 год. Цены на этот кроссовер пока неизвестны.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку