Toyota остановит выпуск культовой модели, которая вызвала невероятный ажиотаж на рынке

Некоторым покупателям придется ждать ее четыре года.

Компания Toyota приняла решение остановить выпуск внедорожника Land Cruiser 300 .

Об этом сообщает CarWatch.

Отмечается, что из-за нехватки запасных частей и распространения COVID-19 в Юго-Восточной Азии все 14 автозаводов в Японии ждут остановки конвейера, которые продлятся до 11 суток. Сильнее всего кризис ударит по выпуску именно Land Cruiser 300 — конвейер, на котором собирают полноразмерные внедорожники, не будет работать почти полмесяца, несмотря на ажиотажный спрос.

Сообщается, что дольше всего простой продлится на предприятии Toyota Auto Body Yoshiwara Plant, где собираются внедорожники Land Cruiser 300 и Lexus LX. Завод Toyota Motor East Japan Iwate Plant (Aqua и C-HR) встанет на 9 дней, а фабрика Toyota Motor Takaoka Plant (Corolla, Corolla Touring и Corolla Cross) — на сутки.

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Брак микрочипов коснется 27 из 28 конвейерных линий, так что Toyota была вынуждена скорректировать производственные планы на октябрь более чем на треть. Сначала Toyota планировала собрать 880 тысяч машин, но теперь очевидно, что выпустить более 550 тысяч автомобилей не удастся. Только на японских заводах будет недовыпущено 150 тысяч машин.

Добавим, еще в августе Toyota сообщила, что спрос на внедорожник настолько велик, что его хватит на первые 12 месяцев производства. Даже тогда сообщалось, что на автомобиль придется ждать минимум год.

Ранее рассказывалось о том, что Toyota Land Cruiser 300 разбили сразу после покупки.

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