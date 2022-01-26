Toyota показала свой самый большой обновленный внедорожник: что интересного в новинке

Машина стала более брутальной и очень стильной.

Наконец-то Toyota презентовала новое поколение Sequoia, которое заменит автомобиль представленный в далеком 2008 году. Именно Sequoia станет топовым внедорожником марки, после того как Land Cruiser ушел с рынка США.

Автомобиль получил новый гибридный двигатель и платформу от пикапа Tundra. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новая Toyota Sequoia 2023 будет предлагаться покупателям с новым гибридным двигателем V6 i-Force Max – на 3.5 литра с двумя турбинами, выдающим 437 лошадиных сил мощности. Ему будет помогать быстрая АКПП нового поколения на 10 передач.

Пока о его эффективности еще ничего не известно, но инженеры сообщили, что новый двигатель будет значительно экономнее предыдущего поколения. Ранее на такие автомобили устанавливали большой V8 на – 5.7 литра, который без проблем и стыда потреблял 18 литров на сотню.

Новая Sequoia 2023 имеет общую с моделями Tundra, Land Cruiser и Lexus LX 600 модульную рамную платформу. Покупатели смогут выбрать автомобиль, как с передним приводом, так и с полноценным полным. Sequoia нового поколения может буксировать до 4082 кг, что почти на 22% больше, чем у предыдущего поколения.

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Передняя часть внедорожника сделана в стиле новой Tundra. В зависимости от того, какую комплектацию вы приобретете, у вас будут разные передние фальшь решетки. С пакетом TRD Pro она черная и очень большая, а в топовом исполнении Capstone – меньше и хромированная. В целом экстерьер выглядит более мощным, современным и привлекательным. Внутри вы в любой комплектации получите три ряда сидений.

Уже этим летом все желающие смогут приобрести новую Toyota Sequoia 2023. Но цены японская компания пока умалчивает. Также нужно не забывать, что из-за дефицита чипов и полупроводников возможно не все комплектации будут доступны.

Напомним, что обновленную версию культового внедорожника Toyota придется ждать четыре года.