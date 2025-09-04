Toyota преодолела миллион километров: что произошло с авто после этого (фото)

Toyota Tercel 1985 года, которая преодолела более миллиона километров

Для многих автомобиль — это больше, чем просто транспорт, а настоящий спутник в жизни. Чем тщательнее ухаживаешь за машиной, тем дольше она служит. Примером этого является Toyota Tercel 1985 года, на которой канадец Энди Кэмпбелл катается уже более четырех десятилетий. За это время универсал преодолел более 1 млн км.

Об этом сообщает «Автотема».

Кэмпбелл купил автомобиль в 1990-м году за 2 500 долл., когда его пробег составлял 125 тыс. км. С тех пор машина стала для мужчины ежедневным транспортом: дорога на работу занимала не менее 120 км ежедневно. И даже после выхода на пенсию владелец не расстался с Toyota — авто до сих пор на ходу и в отличном состоянии.

В сентябре 2017 года Tercel пересекла отметку 1 млн км, а сейчас одометр показывает уже 1 млн 253 тыс. 70 км. Это более чем в три раза превышает расстояние от Земли до Луны и равно 31 кругу вокруг планеты.

Фото прибора с отметкой в 999 тыс. км Кэмпбелл хранит в бардачке в качестве сувенира. С тех пор автомобиль «накрутил» еще более 253 тыс. км.

Одометр Toyota Tercel показывает уже 1 млн 253 тыс. 70 км

Несмотря на возраст и рекордный пробег, универсал остается исправным, хотя от заводской комплектации фактически ничего не осталось. Единственная оригинальная деталь — кузов, остальные узлы и агрегаты были отремонтированы или заменены самим владельцем.

82-летний Кэмпбелл говорит, что мечтает преодолеть отметку в 2 млн км и шутит, что эта Toyota, вероятно, переживет его самого.

Энди Кэмпбелл и его Toyota Tercel

Тойота Терсел

К слову, во Львове владелец авто Mitsubishi Pajero Wagon 2007 года выпуска проехал на нем 1 млн км, что подтверждено документально. Машина, которая изначально использовалась для работы, преодолевала как трассы, так и сельские дороги. Ее 3,2-литровый турбодизельный двигатель остается заводским, без капитального ремонта.