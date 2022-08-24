Toyota презентовала бюджетный минивэн за 14 тысяч долларов: фото

Отметим, что эта модель является более просторным и вместительным собратом хэтчбека Yaris. В общем, это третье поколение модели с момента ее выхода на рынок в 2003 году.

Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

В длину она сейчас достигает 4 300 мм при колесной базе 2 750 мм. Ширина и высота – 1 695 и 1 670 мм соответственно. Внешне автомобиль тоже изменился. У него более плавные раздутые формы. Также он получил новые светодиодные фары с темной окантовкой и модернизированной решеткой радиатора.

Среди других изменений – оригинальные задние фонари, пластиковые вставки на колесных арках и порогах, сдвижные боковые двери с сервоприводом и функцией открывания без ключа.

Фото: Toyota

Салон микровена просторный и рассчитан на семь человек. В оснащение кабины вошла мультимедийная система с 10,2-дюймовым экраном, цифровая приборная панель, камеры кругового обзора, USB-порты и пакет Toyota Safety Sense ADAS.

Фото: Toyota

Новая Sienta доступна с 1,5-литровым бензиновым двигателем Dynamic Force Engine мощностью 120 л. Он работает в паре с вариатором. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях. Компактный минивэн уже поступил в продажу у себя на родине по цене от 1,95 до 3,1 миллиона иен ($14 000 – 22 600 долларов).

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