Toyota презентовала компактный седан за 15 тысяч долларов: фото

Новинка исполнена в стиле Corolla и составит конкуренцию на рынке Hyundai Solaris.

О презентации модели Toyota Ativ говорится на официальном сайте японского производителя.

В частности, модель построена на платформе TNGA-B и достигает длиной 4 425 мм при колесной базе 2 620 мм. Ширина и высота составляют 1 740 и 1 580 мм соответственно. У седана наклонная крыша и атлетический профиль. Также он получил широкую решетку радиатора, агрессивные светодиодные фары, вертикальные воздухозаборники и неуклюжие фары на корме. Ездит Yaris Ativ на 16-дюймовых колесах.

Фото: toyota-global.com

Салон бюджетного седана выглядит довольно современно. В его оснащение включена 7-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, новое рулевое колесо, система климат-контроля, аудиосистема Pioneer с шестью динамиками, четыре USB-порта, адаптивный круиз-контроль, пакет Toyota Safety Sense и фон освещение с 64 цветами. Седан Toyota Yaris заметно больше хэтчбека и имеет большой 476-литровый багажник.

Под капотом нового поколения Toyota Yaris Ativ находится безнаддувный 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель Dual VVT-iE мощностью 93 л.с. и крутящий момент 110 Нм, сочетающийся исключительно с автоматической коробкой передач Super CVT-i и системой переднего привода. Предлагается новинка на рынке Тайланда по цене от 15 тысяч долларов. Самая дорогая версия этой модели, в свою очередь, оценивается в 19 400 долларов.

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