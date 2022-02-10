Toyota презентовала "умный" руль: он может увеличиваться в размерах и информировать водителя об опасности

Toyota презентовала "умный" руль: он может увеличиваться в размерах и информировать водителя об опасности

В компании уверены, что руль поможет повысить безопасность автомобилей.

Японская компания разработала новую систему помощи водителю, действующую через руль автомобиля.

Вся фишка в том, что руль в зависимости от ситуации на дороге может увеличиваться, или наоборот – уменьшаться. Об этом сообщает издание AutoEvolution.

Умная система будет наблюдать за действиями водителя и соответственно реагировать на них. Например, если он начнет отвлекаться, обод руля начнет увеличиваться и водитель поймет, что что-то идет не по плану. Также, такая тактильная отдача будет во время опасных маневров.

На схемах, приведенных в патентной заявке, изображен руль, в который, по-видимому, встроенный компактный насос, отвечающий за увеличение обода. Любое опасное действие со стороны водителя будет сопровождаться отдачей со стороны авто.

https://www.autoevolution.com/

Но надо заметить, что для того чтобы эта система хорошо работала, автопроизводителю нужно будет выбрать специальный материал для обшивки руля. Постоянное расширение подушки под ним может быстро повредить кожу.

Эксперты уверены, что эту технологию Toyota внедрит в автомобилях следующего поколения. Но многие уверены, что большинство водителей будут просто её выключать и никакого прорыва в автомобильной безопасности не будет.

Напомним, что недавно автоматические системы контроля внимания водителей сочли неэффективными.