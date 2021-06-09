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Toyota в официальных тизерах рассекретила все части обновленного Land Cruiser перед мировой премьерой

Toyota в официальных тизерах рассекретила все части обновленного Land Cruiser перед мировой премьерой

Toyota в официальных тизерах рассекретила все части обновленного Land Cruiser перед мировой премьерой

caradvice.com.au

Всего вышло пять роликов.

Компания Toyota опубликовала четыре тизера рестайлинговой версии культового внедорожника Land Cruiser перед долгожданной премьерой.

Отметим, что первый ролик обновленной версии этой модели появился в начале июня. В нем была показана передняя часть автомобиля. Теперь же настал черед других частей Toyota Land Cruiser, хотя саму машину увидеть так и не удалось.

Так, на втором и третьем видео можно увидеть все ту же решетку радиатора внедорожника, а также светодиодные огни фар и фонарей сзади.

Тизеры под номерами "четыре" и "пять" дают представление о передней части и багажнике.

По предварительным данным, новый внедорожник будет предлагать на выбор бензиновый и дизельный моторы. V8 исчез из линейки моторов, но форсированный V6 обеспечивает больше мощности. Базовые модели будут иметь 3,5-литровый твин-турбо V6 (как в Lexus LS500) мощностью 420 лошадиных сил. Трехрядный салон, полностью светодиодные фары и 18-дюймовые колеса.

Следующей возможностью является 3,3-литровый турбодизель V6, который генерирует 309 лошадиных сил. Такие версии получают 20-дюймовые диски, вентилируемые задние сиденья и улучшенную оптику. Также, якобы, запланированы еще две версии — с гибридной силовой установкой, а также с подготовкой к тяжелому бездорожью под названием GR-S. Презентация обновленного Toyota Land Cruiser состоится вечером 9 июня.

Добавим, что в Украине Land Cruiser Prado текущего поколения стоит в базовой комплектации от 1 249 090 гривен.