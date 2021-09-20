Toyota впервые за 15 лет выпустила новое поколение одной из моделей

Toyota впервые за 15 лет выпустила новое поколение одной из моделей

Tundra получила новый двигатель и дизайн.

Toyota впервые за 15 лет выпустила новое поколение пикапа Tundra.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Автомобилю значительно переработали дизайн, установили новую раму и пружинную заднюю подвеску. Он будет доступен в четырехдверных исполнениях Double Cab и CrewMax с грузовыми отсеками на 1,98 и 1,68 метра.

Базовая комплектация получит восьмидюймовый экран мультимедийной системы, а более дорогие версии — огромный 14-дюймовый тачскрин. Все они будут поддерживать Android Auto и Apple CarPlay.

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Tundra больше не будет выходить с двигателем V8. Базовым теперь является 3,5-литровый бензиновый турбированный V6 на 395 л.с. и 649 Нм. Также можно выбрать гибридную систему i-Force Max на 443 л.с. и 790 Нм. Единственная коробка передач — 10-ступенчатый "автомат".

Также авто получило гибридную внедорожную версию Tundra TRD Pro с доработанной подвеской с амортизаторами Fox, оффроудным круиз-контролем (Crawl Control), системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select и дополнительной "люстрой". Эту модель можно будет заказать в комплектациях Limited, Platinum и 1794 Edition.

Начальная комплектация пикапа получила набор ассистентов вождения и умных помощников Toyota Safety Sense 2.5: системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, мониторинг слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом.

На рынок новая Toyota Tundra выйдет до конца года, но цены пока неизвестны. Ожидается, что машина будет стоить от 36 до 60 000 долларов.

Toyota

Ранее сообщалось, что Toyota выпустит внедорожную версию популярного кроссовера.

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