Toyota выпустит внедорожную версию популярного кроссовера

Она выйдет на европейский рынок в начале 2022 года.

Toyota выпустит внедорожную версию кроссовера RAV4, которая называется Adventure.

Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль получил обновленный внешний вид. Решетка радиатора теперь полностью черная и в ее центре установлена эмблема Toyota. Также спереди установили противотуманные фары в новых черных рамках.

Кроме того, модель получила более широкие колесные арки и новые 19-дюймовые легкосплавные диски с матовой серой отделкой. RAV4 будет предлагаться с уникальным цветом Urban Khaki, а крыша и задний спойлер обработанные в Dynamic grey.

Салон получил специальный дизайн обивки сидений, сочетающий гладкую черную синтетическую кожу и контрастные оранжевые ленты.

Кроссовер оснащен гибридной системой четвертого поколения Toyota и интеллектуальным полным приводом. Силовой агрегат сочетает электродвигатели и 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат на 222 лошадиные силы. Благодаря AWD авто может буксировать грузы весом до 1650 кг.

В Европе поставки новинки начнутся в первом квартале 2022 года.

Toyota

Ранее сообщалось, что на украинском авторынке начался прием заказов на новый кроссовер Toyota Yaris Cross.

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