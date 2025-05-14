Тревожный символ на зеркале авто: что означает белое полотенце

Белое полотенце на авто / © telegraf.by

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Белый кусок ткани на зеркале автомобиля может быть необычным для большинства украинцев, но за границей это знак, передающий важную информацию. Такой тревожный сигнал популярен среди водителей в США и других странах, и он означает, что водитель находится в сложной ситуации, которая нуждается в помощи.

Об этом пишет SUV News.

Традиция использовать белую ткань или полотенце на зеркале автомобиля возникла в США. Обычно это свидетельствует о том, что водитель столкнулся с технической проблемой и не смог продолжить движение. В таких случаях водители используют белое полотенце или другой предмет, чтобы предупредить окружающих о своей ситуации. Например, это может быть ситуация, когда заглох двигатель или кончился бензин. Таким образом, белое полотенце служит своеобразным предупреждением, что водитель вскоре вернется для устранения проблемы или обратится за помощью.

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Этот знак может быть также полезен для того, чтобы предупредить полицию, что машина припаркована в непредвиденном месте из-за непредсказуемой ситуации и водитель планирует решить проблему в ближайшее время. Таким образом, белая ткань является своеобразным индикатором, что ситуация вызвана форс-мажорными обстоятельствами, а не намеренным нарушением правил.

Иногда белое полотенце может быть использовано для того, чтобы сообщить о проблемах со здоровьем водителя. Если в автомобиле не находится водитель, это может означать, что он уже ушел в поисках помощи или был госпитализирован. Такой знак позволяет другим водителям знать, что с автомобилем связана не техническая неисправность, а медицинская проблема.

В Украине же такая практика пока не приобрела популярность. Водители в Украине в основном не используют белую ткань как сигнал о проблеме. Если же машина сломалась и водитель вынужден оставить ее в запрещенном месте, обычно оставляют записку на лобовом стекле с контактами владельца. Это позволяет другим водителям или службам получить необходимую информацию для помощи.

Важно отметить, что украинские водители могут продолжать движение с включенной аварийной сигнализацией в ближайшее место стоянки или ремонт в случае технической неисправности. Однако если поломка касается критических систем автомобиля, таких как тормозная или рулевая система, движение даже на малой скорости запрещается правилами дорожного движения (ПДД).

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