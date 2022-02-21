Три миллиона долларов за дом на колесах: чем уникальна машина

Три миллиона долларов за дом на колесах: чем уникальна машина

Дом на колесах люксовый и очень роскошный.

Инженеры из австрийской компании Marchi презентовали один из самых дорогих домов на колесах.

Новинкой стал автокемпер – Elemment Palazzo. В его разработке использовали технологии по аэростроительству и яхтенному спорту. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Конструкторы создали уникальный аэродинамический и роскошный дом на колесах, за который будущему владельцу придется выложить 3 миллиона долларов (примерно 84 000 000 грн). В проекте Elemment Palazzo специалисты реализовали разработки 70 годов прошлого столетия. В частности, инженеры опирались на чертежи известного дизайнера Луиджи Колани. Экстерьер 12-метрового фургона был выполнен из композитных материалов. Благодаря уникальной конструкции кузова и лобового стекла, машина экономит 20 процентов топлива по сравнению с транспортными средствами аналогичного размера.

Громадный автомобиль имеет самолетный трап и площадку, похожую на палубу. Именно она защищает пассажиров от солнца. Для удобства на платформу можно попасть с помощью лифта.

https://www.marchi-mobile.com

Будущий покупатель сможет выбрать стиль дома по своему вкусу. В компании разработали несколько вариантов дизайна жилого модуля. Для того чтобы всем было удобно, салон машины разделен на несколько специальных зон, поэтому пассажиры не будут мешать друг другу. Кроме того, Elemment Palazzo оборудован несколькими ванными комнатами, камином, паркетным полом, бытовой техникой и выдвижным баром.

Уже вскоре каждый желающий сможет приобрести люксовый автодом. На производство и кастомизацию машины потребуется несколько месяцев и все, можно выезжать на дороги.

Напомним, в США создали уникальный кемпер, имеющий девять колес.