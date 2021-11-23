Электрический самолет Rolls-Royce установил три мировых рекорда: что известно о рекордсмене

Электрический самолет Rolls-Royce установил три мировых рекорда: что известно о рекордсмене

Электрический самолет от Rolls-Royce показал, как правильно использовать двигатель на 544 лошадиные силы.

Электрический самолет Spirit of Innovation, созданный британскими инженерами Rolls-Royce plc, стал настоящим рекордсменом. Ему удалось установить три потенциальных мировых рекорда и стать самым быстрым в мире самолетом на электрической тяге.

О своих достижениях команда Rolls-Royce plc рассказала на своем официальном сайте.

Во первых, самолету удалось пролететь дистанцию в три километра на бешеной скорости — 555,9 км/ч, тем самым улучшив предварительный результат на 213,04 км/ч. Также Spirit of Innovation показал неплохой рекорд и на 15 километровом участке – 532,1 км/ч. Ну и в завершение, он смог подняться на высоту 3000 метров на целую минуту быстрее чем Extra 330LE – прототипа, разработанного Extra Aircraft в партнерстве с Siemens, MT-Propeller и Pipistrel.

Такой впечатляющей скорости удалось добиться благодаря правильному проектированию самолета. Инженеры учли все тонкости и поработали над аэродинамикой.

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Самолет построен на базе фюзеляжа Sharp Nemesis NXT, но вместо обычного поршневого двигателя Lycoming скрывается мощная установка из 3 электрических двигателей, выдающих 544 лошадиные силы. А для того чтобы кормить этих монстров, установили батарею из 6480 элементов, обладающих теплоизоляцией из пробкового дерева и напряжением в 750 вольт. Этого хватает на 320 км полета.

Но главная цель проекта ACCEL – далеко не установка рекордов. Компания пытается сделать авиаперелеты более экологичными. Если самолеты перейдут на более экологичное топливо – электричество, тогда значительно снизится количество выбросов в атмосферу.

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