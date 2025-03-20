Три причины не менять зимние шины на летние слишком рано

Эксперты рассказали об идеальном времени для смены зимней резины.

Замена зимних шин авто на летние не должно происходить слишком рано, ведь такое "переобувание" чревато серьезными последствиями.

Об этом рассказали эксперты портала Today.ua.

Из-за весеннего резкого похолодания, а в некоторых регионах температура атмосферного воздуха ночью может опускаться до -13 °C, летняя резина может оказаться опасной.

Почему ранний переход на летние шины опасен

Утрата управляемости и увеличение риска ДТП

Летняя резина быстро теряет эластичность и сцепление с дорогой при температуре ниже +4 °C. Все это приводит к ухудшению управляемости авто.

Ускоренный износ шин

Летние шины очень быстро стираются на морозе. В купе с низкой эффективностью такие покрышки использовать в холода становится не только бесполезно, но и опасно.

Повышенный расход топлива

Ухудшение управляемости авто влечет необходимость дополнительного маневрирования, что, в свою очередь, требует повышенного расхода топлива.

Идеальное время для смены зимней резины

Эксперты рекомендуют менять зимние шины на летние только тогда, когда температура воздуха стабилизируется и будет держаться выше +7 °C. Но в Украине лучше дождаться температуры выше +10 °C. Такой режим можно наблюдать ближе к началу апреля.

Зимние шины могут портиться не только при движении авто

Зимние шины нуждаются в правильном хранении.

"Чтобы они служили дольше, нужно их тщательно вымыть, высушить, а также оставлять до осени в защищенном от солнечных лучей и перепадов температуры месте. Если покрышки без дисков, то хранить их нужно вертикально. С дисками шины подвешиваются или складываются друг на друга в стопку", — говорят эксперты.

Напомним, весной следует подготовить автомобиль.