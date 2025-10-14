Три привычки, которые быстро "убивают" авто: эксперт рассказал, как водители сокращают жизнь своих машин

Три распространенные ошибки водителей способны быстро «убить» любой автомобиль / © iStock

Реклама

Современные автомобили уже не рассчитаны на десятилетия бесперебойной службы, поскольку производителям экономически выгоднее, чтобы техника быстро устаревала, ломалась и нуждалась в регулярном техобслуживании. Несмотря на рассказы о «новейших технологиях» и «повышенной экономичности», конструкция транспортных средств становится все более чувствительной к отрицательному воздействию со стороны среды или человека. Однако главная угроза происходит не от производителя, а от самих владельцев – именно привычки за рулем чаще всего сокращают срок службы машины.

Об этом пишет профильное издание AmperCar.

Убийственная скорость

Распространенное заблуждение среди многих водителей — уверенность, что быстрое прохождение участка с выбоинами позволит подвеске получить меньше ударов. Но на самом деле все наоборот: чем выше скорость движения, тем сильнее ударная нагрузка.

Реклама

Колеса, амортизаторы, подшипники и диски – все элементы подвески испытывают колоссальные напряжения.

"После нескольких таких поездок можно заметить стуки, вибрации и нарушения геометрии подвески", - предупреждают авторы публикации.

Игнорирование мойки зимой

Многие водители считают, что мыть автомобиль зимой бессмысленно, поскольку грязь, снег и реагенты быстро возвращаются. Однако именно это игнорирование чистоты становится главной причиной коррозии.

Смесь влаги и соли, посыпающей дороги, разъедает лакокрасочное покрытие. В местах, где есть царапины, металл ржавеет особенно быстро. Кроме того, грязь оседает в труднодоступных местах: забивается под резиновые уплотнители, налипает на петли и арки колес. Там влага задерживается надолго, и вместе с морозами приводит к вздутию краски. А уже весной владельцы видят следы коррозии.

Реклама

«Регулярная мойка – это не блажь, а профилактика: она смывает агрессивные реагенты и защищает кузов от разрушения. Чистый автомобиль служит дольше, чем моющий „по настроению“», — подчеркивает эксперт.

Прогрев двигателя

Многие водители также считают пустой тратой времени прогрева двигателя. Однако этот короткий этап перед началом движения критически важен для долгой и бесперебойной службы двигателя.

Причина этого очевидна — после запуска масла нужно некоторое время, чтобы нагреться, приобрести необходимую плотность и равномерно растекться по системе. Поэтому все детали двигателя после запуска несколько секунд работают в режиме повышенной нагрузки до тех пор, пока масло не покроет все поверхности трения. Если водитель игнорирует прогрев двигателя, на холодных, не смазанных трущихся деталях появляются микроцарапины, а это приводит к их ускоренному износу и сокращает ресурс работы двигателя.

Эксперты издания отмечают, что оптимальный тепловой режим работы двигателя достигается при температуре около 90 градусов, когда металлические детали расширяются до необходимых размеров, а масло приобретает нужную плотность. Начало движения на холодную значительно увеличивает нагрузку, ускоряет выработку деталей и усиливает вероятность внезапной поломки.

Реклама

Напомним, американский автомеханик объяснил, почему даже надежный мотор "умирает" раньше времени . Скотти Килмер назвал три вещи, которые у каждого автомобилиста и способны спасти двигатель и продлить жизнь автомобиля.