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Три распространенные водительские привычки, которые могут стать причиной трагедии

Три распространенные водительские привычки, которые могут стать причиной трагедии

Некоторые "невинные" привычки водителей на самом деле очень опасны/Фото: ИИ Aria

В аварийной ситуации все предметы, находящиеся в салоне автомобиля, могут превратиться в опасные снаряды или смертельное оружие.

Многие водители даже не задумываются, к чему могут привести некоторые "невинные" привычки, такие как перевозка ноутбука прямо на заднем сиденье автомобиля, сброшенная возле педалей обувь или вождение с жесткой заколкой в волосах.

Об этом рассказала блогер Шэрон Нейш, которая учится по программе EMS (неотложная медицинская помощь в экстремальных ситуациях).

Шэрон Нейш была инструктором по йоге, но решила сменить профессию и связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с медициной. Она начала обучение и вскоре поняла, что имеет определенные водительские привычки, которые могут оказаться фатальными в случае ДТП.

Незакрепленные предметы в салоне авто

Все предметы, лежащие в салоне автомобиля и никак не зафиксированные, во время аварии могут превратиться в смертоносные снаряды. Особенно это касается тяжелых предметов, таких как ноутбуки, термосы и бутылки с водой, лежащие на заднем сиденье. В момент столкновения или экстренного торможения такие предметы по инерции могут вылететь вперед и ударить водителя или пассажира на переднем сиденье по голове, причинив смертельную травму.

Чтобы предотвратить такие трагические последствия, нужно перевозить свои вещи в багажнике, бардачке или в специальных сетках, которые вешают на спинки передних сидений авто.

Жесткие заколки в волосах

Заколки-крабы, острые металлические шпильки или японские палочки для волос – это крайне опасные для водителя предметы, которые во время аварийной ситуации могут с огромной силой вонзиться в голову. Конечно, вероятность и тяжесть травм от заколок для волос во время вождения зависят от множества факторов. Однако медицинские специалисты предостерегают от их использования за рулем. К тому же Шэрон Нейш уверяет, что заколки-крабы еще и неудобны, потому что не позволяют откинуть голову на подголовник.

Конечно, если у вас длинные волосы, их лучше собрать в удобную прическу, особенно, если вы во время поездки любите открыть окно. Но лучше отдать предпочтение лентам или другим мягким средствам для собирания волос.

Обувь на полу и другие "ловушки"

Шэрон Нейш предупреждает и водителей, и пассажиров, что снимать обувь в машине и оставлять ее на полу – это плохая идея. То же касается и других небольших предметов, которые во время движения могут попасть под педали и заблокировать их, например, одноразовых стаканчиков от кофе.

Это особенно опасно, если такой предмет попадет под педаль тормоза и сделает невозможной своевременную остановку автомобиля в аварийной ситуации. Это правило относится также к пассажирам.

К тому же управление автомобилем босиком тоже не является хорошей привычкой, ведь нога без обуви может соскользнуть с педали в самый ответственный момент на дороге.

Поэтому лучше садиться за руль в удобной и безопасной обуви – без каблука и с зафиксированной пяткой, а туфли на каблуках для променада лучше возьмите с собой и положите в багажник перед поездкой.

Напомним, "профилактика" неисправностей автомобиля всегда дешевле, чем ремонт. Впрочем, если проблема уже возникла, нужно немедленно обращаться в сервис. Какие звуки и запахи в автомобиле указывают на проблему, читайте в материале TSN.ua.

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