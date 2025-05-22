Три самых опасных привычки водителей в жаркую погоду

Жара является испытанием для водителей

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Летняя жара, наступление которой в Украине ожидают уже в ближайшие дни , может быть настоящим испытанием для водителей и их пассажиров, ведь под прямыми солнечными лучами автомобиль может очень быстро превратиться в адскую жестянку. Поэтому водителям необходимо тщательно готовиться к летним поездкам, особенно на дальние расстояния, чтобы избежать трагических последствий.

О трех самых опасных привычках водителей в летнюю жару рассказал «Автопилот».

Когда включать кондиционер в автомобиле

Когда воздух в салоне слишком горячий, кондиционеру будет очень трудно охладить его. Это приведет к излишним расходам топлива и чрезмерной нагрузке на двигатель.

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Поэтому эксперты советуют в жару не торопиться включать кондиционер в автомобиле. Сначала необходимо открыть окна и просто проветрить салон, и только затем включать автокондиционер.

Какой запас воды должен быть в автомобиле

Распространенная пословица утверждает, что запас карман не тянет. Поэтому водителям советуют всегда иметь в машине несколько бутылок питьевой воды, чтобы не терпеть жажду.

Это очень актуально в жару, во время длительных поездок, и прежде всего во время пробок в часы пик, потому что обезвоживание организма может повлечь за собой потерю концентрации и общее ухудшение самочувствия, а в тяжелых случаях высок риск головокружения, и как следствие потери управления и ДТП.

В то же время не менее опасно быстрое употребление большого количества воды после длительной жажды, что может привести даже к летальным случаям .

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Почему нельзя оставлять в машине детей и животных

Самая опасная привычка водителей, которая в жару может повлечь роковые последствия — это оставление в закрытой машине детей и животных. Несмотря на какие-либо неудобства, делать этого категорически нельзя, ведь в салоне замкнутого автомобиля под солнцем температура вырастет до критических показателей за считанные минуты и превратить автомобиль в смертельную ловушку для малыша или домашнего любимца.

Организмы детей, а также животных очень чувствительны к перегреванию. Тепловой удар у них развивается быстро, что часто приводит к трагическим последствиям .

Если в одной из привычек вы узнали себя, торопитесь изменить ее, чтобы обезопасить себя и своих близких во время поездок в автомобиле в жаркую погоду.

Напомним, перед тем как вы уедете в летний отпуск, автомобиль нужно подготовить к длительному простою . Автомобильный эксперт Олег Ковальчук рассказал, как избежать неприятностей по возвращении.

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