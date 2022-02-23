Три сверхбыстрых электрокара посоревновались в дрэгрейсинге: результаты довольно непредсказуемы

Три сверхбыстрых электрокара посоревновались в дрэгрейсинге: результаты довольно непредсказуемы

Автомобили очень быстрые, но Tesla имеет преимущество в мощности и весе.

Впервые энтузиасты выставили на четверти мили три мощных электрокара — Tesla Model S Plaid, Porsche Taycan и новый Lucid Air.

Ранее, конечно, их уже проверяли в подобных заездах, но на этот раз, блоггеры выложили на своем Youtube-канале DragTimes видео, где эти автомобили соревнуются против друг друга.

Tesla Model S в версии Plaid имеет сразу три электрических мотора, которые выдают более 1020 лошадиных сил мощности. Также, она имеет самый маленький среди этой "троицы" вес. Porsche Taycan Turbo S имеет более скромные характеристики, его двигатели выдают 750 "лошадей" и к тому же, он на 220 кг тяжелее Tesla.

Lucid Air самый мощный, его агрегаты выдают безумные 1110 лошадиных сил, но его вес в 2.5 тонн делает его одним из самых тяжелых электрокаров.

Для того, чтобы понять какой из этих авто лучше, блоггеры выбрали трек тюнинг-ателье Hennessey Performance, которое известно из-за своих интересных автомобильных проектов. Но как оказалось, цифры на бумаге не солгали, Tesla Model S Plaid оставила своих соперников далеко позади.

Напомним, что недавно в Сети показали битву Tesla Model S Plaid и Lucid Air.