Цвет дыма из выхлопной трубы может сигнализировать о проблемах: что стоит знать водителям

Выхлопная труба / © Associated Press

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Цвет дыма из выхлопа автомобиля может указывать на различные технические неисправности, которые требуют немедленного внимания. Специалисты объясняют, почему не стоит игнорировать изменение цвета выхлопных газов.

Об этом сообщило издание uamotors.com.ua.

Если же после прогрева мотора из выхлопной трубы внезапно появляется густое белое облако, это может свидетельствовать о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Чаще всего такая проблема возникает вследствие повреждения прокладки головки блока цилиндров или появления трещин в самом блоке. Такое проявление — повод срочно обратиться в сервис, ведь промедление может привести к перегреву и серьезным повреждениям двигателя.

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Голубой дым обычно указывает на сгорание моторного масла. Это происходит, когда масло проникает в цилиндры — например, через изношенные маслосъемные колпачки или другие элементы уплотнения. Такую ситуацию сопровождает характерный запах горелого масла и заметное увеличение его расхода. Продолжать эксплуатацию авто без устранения неисправности может быть опасно — это чревато ростом износа двигателя.

А вот черный дым сигнализирует, что в двигатель поступает избыточное количество топлива, которое не успевает полностью сгореть из-за недостатка кислорода. Вследствие этого образуется сажа, которая оседает на выхлопной системе.

Напомним, ранее мы сообщали, что если вы редко ездите по трассе — ваш двигатель под угрозой. Эксперты назвали причину, которая приводит к «черной смерти» мотора.