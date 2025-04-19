Тусклые фары на холостом ходу: автомеханик предупредил об опасности

Ремонт авто / © Associated Press

Реклама

Известный автомеханик Скотти Килмер предупредил водителей о простом, но опасном признаке, который может указывать на предстоящую поломку генератора.

Об этом сообщило издание Express.

Если фары становятся тусклыми на холостом ходу (в пробке или на стоянке), но становятся ярче во время движения — это сигнал о проблеме с генератором переменного тока. Он отвечает за зарядку аккумулятора, и его неисправность может привести к полному разряду батареи и невозможности завести авто. Замена генератора — дорогая услуга: в некоторых случаях ее стоимость достигает 38 000 гривен и более.

Реклама

«Когда ваша машина работает на холостом ходу, генератор переменного тока вращается медленнее. Он должен все еще заряжаться, но когда они начинают изнашиваться, на низких скоростях они не будут. Поэтому, если обе фары тусклые, проверьте свой генератор в любом магазине автозапчастей, чтобы проверить, плох ли он. Но если только одна из ваших фар тусклая, это проблема с вашими фарами, поэтому просто попробуйте новую лампочку. Это должно исправить проблему, если одна сторона тусклая, а одна яркая», — отметил эксперт.

Напомним, эксперты назвали три марки авто, которые лучше всего сохраняют стоимость на вторичном рынке.