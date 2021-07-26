"Тяжелая" битва: грузовики Volvo и Scania посоревновались на скорость в драг-рейсе (видео)

"Тяжелая" битва: грузовики Volvo и Scania посоревновались на скорость в драг-рейсе (видео)

Блогеры устроили довольно нетипичную гонку.

Авторы YouTube-канала CarWow вывели на драг-рейс бетононасос Volvo, тягач и грузовой бункер от Scania.

Видео с их гонкой они опубликовали у себя на канале.

Авторы видео отметили, что грузовикам нужно перевозить многие вещи и, желательно, как можно скорее, поэтому они и решили определить, кто сделает это быстрее.

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Бетононасос Volvo имеет 5,0-литровый двигатель, который выдает 210 лошадиных сил. Однако его конкуренты немного мощнее. Тягач Scania оснащен 9,0-литровым дизельным агрегатом с мощностью 250 л.с.

Другой грузовик Scania также 9,0-литровый двигатель, но он выдает уже 280 "лошадей". В то же время у Volvo есть преимущество в весе, так как он весит 12 тысяч кг. А грузовика Scania имеют по 18 тысяч килограмм.

В драг-рейсе все участники половину пути шли рядом, однако впоследствии вырваться вперед смог именно бетононасос Volvo. Он проехал четверть мили (402 м) за 29,8 секунд.

Ранее сообщалось, что лидер "Формулы-1" устроил эпическую дуэль с истребителем.

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