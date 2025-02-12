У более чем 100 тысяч автомобилей известной марки нашли опасную проблему

Выявленный дефект может привести к утечке тормозной жидкости, что существенно снижает эффективность торможения и увеличивает риск аварий.
Японский автогигант Toyota отзывает у США более 100 тысяч пикапов Tacoma, поскольку выявлен серьезный дефект в тормозной системе.
Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает Reuters.
Проблема касается 106061 пикапа Toyota Tacoma 2024-2025 модельных лет. Выявленный дефект может привести к утечке тормозной жидкости, что существенно снижает эффективность торможения и увеличивает риск аварий.
В рамках сервисной компании американские дилеры Toyota бесплатно заменят поврежденные детали. Это должно предотвратить возможные проблемы с тормозами, в частности утечки тормозной жидкости из-за повреждения тормозного шланга.
Toyota Tacoma – среднеразмерный пикап, который компания выпускает с 1995 года. Модель разработана специально для рынка Северной Америки и является модификацией Toyota Hilux.
Интересные факты о модели :
- Второе поколение Tacoma получило награду Truck of the Year 2005 по версии Motor Trend.
- В 2023 году компания представила четвёртое поколение модели.
Владельцам Tacoma рекомендуют обратиться к официальным дилерам Toyota для проверки автомобиля и замены неисправных деталей.
Напомним, что немецкие автомобили известны своим качеством, но не все модели безупречны. Эксперты и механики назвали пять моделей, которые могут вызвать значительные проблемы для владельцев.
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