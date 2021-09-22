У Месси самая дорогая коллекция автомобилей в спорте: что стоит в гараже футболиста

У Месси самая дорогая коллекция автомобилей в спорте: что стоит в гараже футболиста

Он владеет Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Форвард футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси имеет самую дорогую коллекцию автомобилей в мире спорта.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на исследование компании ManySpins, которая проанализировала количество и стоимость машин 50 самых высокооплачиваемых спортсменов.

Коллекция Месси пока состоит из 13 автомобилей общей стоимостью 28 169 068 фунтов стерлингов. Таким образом он возглавляет список звезд спорта с самыми дорогими машинами. Позади него расположился футболист Криштиану Роналду.

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Португальский форвард владеет 19 транспортными средствами общей стоимостью немного более 18 миллионов фунтов стерлингов, тогда как Льюис Гамильтон из "Формулы-1" попал на третье место с коллекцией из девяти автомобилей стоимостью 12,4 миллиона фунтов.

Основную долю стоимости коллекции Месси занимает Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года, который он приобрел в 2016 году за 25 миллионов фунтов стерлингов. Интересно, что на аукционе, на котором продавалось авто, он опередил Роналду.

Это не единственный Ferrari в коллекции аргентинца. Ему также принадлежит специальное издание F430 Spider, который является популярным среди футболистов. Это авто разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 3,6 секунды.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" также владеет парой Range Rover, в которых его регулярно замечали во время поездок на тренировки и в супермаркеты.

Пожалуй, наиболее экстравагантный автомобиль в коллекции Месси — это Pagani Zonda Roadster, который входит в число самых дорогих в мире. Он также владеет Toyota Prius, которую ему подарили после клубного чемпионата мира 2011 года, а также Mini Cooper, Cadillac Escalade, Dodge Charger и Mercedes SLS.

В прошлом он также владел тремя различными автомобилями Audi, двумя спорткарами Maserati и Lexus.

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